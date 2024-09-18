Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Nisan'da başlatıp 16 şehirde sürdürdüğü ve Kasım'da bitecek Türkiye Kültür yolu Festivali'nin Gaziantep bölümünün Gastroantep başlığını taşıması, yerinde. Çeşitli özellikleri olan Gaziantep, bir gastronomi şehri.

Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali için yolu Gaziantep'e düşenlerin, kilo alıp almadıklarını bilemeyiz, ama dolu dolu günler yaşadıkları kesin.

Etkinliklerin dikkat çekici tarafı, programların neredeyse tamamına gösterilen yoğun ilgiydi. Sadece festival için gelen yerli-yabancı misafirler değil, Gaziantepliler de programlara ciddi ilgi gösteriyorlardı.

Yerli ya da yabancı ödüllü şeflerin katıldığı Workshoplar, Gaziantep'te gastronomi sektörüne yapılacak yatırımlar ile girişimcilik fırsatlarını ele alan paneller, geleneksel yemeklerin markalaşması ile ekonomik değerler oluşturma, doğa ve çevre üzerinde olumlu etkileri olan tarım yöntemleri, Gaziantep'in coğrafi işaretlerinin yerel üreticiler, bölge ekonomisi ve kültürü üzerindeki katkıları… Uzman isimlerin söz aldığı toplantılardan sadece bazıları… 'Yediğin içtiğin senin olsun, gezip gördüklerini anlat' sözü, Gaziantep söz konusu olduğunda daha bir anlamlı. Ancak, Gaziantep lezzetleri ancak tadarak anlaşılacağı için anlatmak mümkün değil.

Hazır Gaziantep'e gitmişken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in faaliyetlerine göz atmamak olmazdı. Bu sebeple yoğun programları arasında bir fırsat bulup, yaptıkları ve yapacaklarına dair bilgiler aldık.

Örnek alınacak hizmetlere imza atılan Gaziantep, son zamanların en çok tartışılan başıboş köpekler konusundaki adımları ile de örnek alınmaya aday.

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tedavi, Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi', Türkiye'nin en kapsamlı tesislerinden. 15 bin metrekarelik ve 6 bin hayvanı barındırabilen tesiste ameliyathaneler, bakım odası, karantina bölgeleri ve barınaklar mevcut. Restoranların artıklarından elde edilen günlük 3 ton mama, 250 noktada kaplara bırakılıyor. Hayvanların rehabilitasyonu için Burç Tabiat Parkı'nda 60 dönümlük alandaki Doğal Yaşam Parkı, ayrı bir güzellik Örnek alınması gereken faaliyetlerden birisi de 'Tarladan Sofraya'. Vatandaşların çiftçilerin meyve, sebze, yoğurt, reçel gibi ürünlerini direkt kendilerinden aldıkları proje ile çiftçiler daha çok kazanırken, tüketiciler de uygun fiyatla kaliteli ürünlere ulaşabiliyor.

Fatma Şahin'in en önemli projelerinden birisi, Gaziantep Aile Akademisi. Kamu kuruluşları, üniversiteler ve STK'ların iş birliği ile hayata geçirilen proje, başlı başına birkaç yazı konusu. Ancak Akademi'den sonra Gaziantep'te boşanmaların azaldığını söylersek, önemi anlaşılır.

Ne idi meşhur söz?.. İş bilenin, kılıç kuşananın. Fatma Şahin, belediyeciliği hakikaten iyi biliyor…