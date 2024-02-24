Birilerinin yapamayız dedikleri İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler, Hürkuş ve Hürjet gibi Milli Muharip Uçağımız KAAN da nihayet ilk uçuşunu gerçekleştirdi, çok şükür.

Bu birilerinin yapamayız dediklerini vurgulamak, lafın gelişi. Aslında gerek savunma sanayinde ve gerekse otomotivde montaj dışında işler yapmamamız gerektiğini düşünüyorlar. Ancak, bunu açıktan söyleyemedikleri için yapamayız dediklerini onlar da biz de biliyoruz. Yapmamamız gerektiğini düşünme sebepleri de muhtelif. Kimileri bu türden ürünlerin ithalatı ile uğraştıkları için böyle derken, kimileri ise düpedüz ihanet içerisinde.

İsmi lazım değil bir gazeteci, muhtemelen son dönemlerde uçuşunun gerçekleşmemesi için dileklerde bulundukları KAAN'ın ilk uçuşu üzerine, bu uçakla birlikte AK Parti döneminde gerçekleştirilen savunma sanayii ürünlerinin ve tabii Togg'un hükümete ait olmadığını, dahası AK Parti'nin bu projelerin hiçbir yerinde olmadığını (!) söylemiş.

Bunların hükümete ait olmadıkları sözü, belirli ölçüde anlamlı. Bazıları kamu bazıları da özel sektör tarafından üretilen bu ürünler öncelikle milletimize ait çünkü. AK Parti'nin bu ürünlerin hiçbir yerinde olmadığı sözüne ise kargalar bile güler herhalde. Her şey bir yana, çoğu 70'li ve 80'li yıllarda kurulan TUSAŞ, ASELSAN ve HAVELSAN gibi tesislerin neden AK Parti dönemine kadar gerektiği gibi çalıştırılamadığını sorarlar adama. Aslında bu konudaki soruyu, neden TUSAŞ, ASELSAN ve HAVELSAN gibi tesislerin üretim yapmasına sürekli olarak mani oldukları şeklinde de sorabiliriz ve daha anlamlı olur.

Togg için söylediği, 'özel sektör bir araya gelmiş sağdan soldan tasarım, motor şunu bunu almış otomobil üretiyor' sözü için de, 'iyi de daha önce neden yapmadılar?' sorusunu sormak gerek. Bu arada, vaktiyle ülkemizi montaj sanayi ile oyalayan özel sektöre neden seslerini çıkarmadıklarını sormak da hakkımız.

Bu kişi ve aynı zihniyettekilerin, yeni bir karalama taktiği olarak, savunma sanayi ürünleri ve Togg'la 'zaten hep gurur duyduklarını' yarım ağızla da olsa söylemeleri, ciddi bir gelişme. KAAN konusunda neler diledikleri kendilerine malum. Üretilemeyeceğini iddia ettikleri Togg'un fabrikası üretime başlayıp teslime başlandığında bile 'araçların İtalya'da üretilip gemilerle getirildiği' yalananını pazarlamak için çok uğraştıklarını, biliyoruz.

Sadece belli bir zihniyeti izleyen ve ülkemizde yaşanan muhteşem gelişmeleri adeta görmek istemeyen at gözlüğü takmış kitlelerine yüzleri bile kızarmadan söyledikleri yalanların bir şekilde bitmesi, iyi. Savunma sanayi ürünleri başta olmak üzere diğer gelişmelerle gurur duyduklarını söylemek zorunda kalmalarının, kendilerini izleyenleri ciddi şekilde kızdırma ihtimali, işin kötü tarafı.

Bu güruhun tedavisi çok zor olan hazımsızlığına maden suyunun da kar etmeyeceği, açık…