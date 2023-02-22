Bir yandan depremlerin yaralarının sarılması için bundan sonrası planlanırken bir yandan yüz binlerce mağdurun kışı sıcak ve emniyetli ortamlarda geçirmelerine yönelik çabalar sürüyor.

Kendilerini milletimizin bir parçası kabul edemeyenler de arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerini zorlaştırmak için yürüttükleri faaliyetleri başka noktalara teksif etmiş durumdalar.

Son birkaç gündür dikkat çekici fazla yalan bulamıyor olmalılar ki, 'asker depremin ardından sokakta yoktu' yalanı üzerinde tekrar çalışmaya başladılar. Milli Savunma Bakanı'nın o sabahtan itibaren yaşananları dakika dakika anlatması, ilgilerini bile çekmedi.

Yalanlarının arzu ettikleri kadar işe yaramadığının farkında olmalarına rağmen ara vermek yerine melanetlerini sürdürmeleri, zihniyetleri ile ilgili. Aldıkları emirlerin gereğini yapma konusunda oldukça hassas oldukları da söylenebilir. Tıynetlerinde iyiliğin zerresi de yok zaten.

Arşivler, bu güruhun kentsel dönüşüme kırmızı görmüş boğa gibi baktığına dair delillerle dolu. Şimdi neredeyse hepsi kentsel dönüşüm savunucusu haline gelseler de yıkılan bölgelerde bu konuda yaptıkları engelleme çalışmaları bir bir ortaya çıkıyor.

Bir gazete manşetinden savurdukları yalanla, Hatay'da onlarca insanın hayatını kaybettiği bir mahallede kentsel dönüşümü engellemek için çok uğraştıkları açığa çıktı!.. Türkiye'nin hemen her tarafında benzer şekilde davrandıklarını ispatlayan görüntüler ortaya saçıldıkça da yeni yalanlara başladılar.

Şimdiki hedefleri barındırma çabaları. Kendilerine yakın kuruluşların tesislerinde depremzede barındırmanın lafını bile etmiyor ama başka yerleri gözlerine kestirip laf üretiyorlar. Buraların zaten dolu olmasına aldırmıyorlar bile.

Cumhurbaşkanımızın verdiği rakamlar, barındırma çalışmalarının hızını gösteriyor. Önceki gün itibariyle çadırlarda 751 bin, konteynerlerde 24 bin kişi var. Yurtlara yerleştirilenler 252 bini, MEB'e bağlı tesislerdekiler 462 bini, otel veya misafirhanelerde barınanların sayısı da 195 bini bulmuş. Diğer şehirlere gidenlerin sayısı 500 bin civarında.

188 bin çadırın ve 10 bin konteynerin kurulduğu bölgede 65 bin konteyner kuruluşu da sürüyor. 100 bin olarak planlanan konteynerler 200 bine çıkartılabilecek. Esas müjde ise Cumhurbaşkanımızın verdiği, 'çadır ve konteynerlerde barınanların bir yıl içinde yeni konutlara taşınacakları' sözü.

TOKİ, Mart'ta Hatay'da 40.426, Kahramanmaraş'ta 45.067, Adıyaman'da 25.882, Gaziantep'te 18.544, Malatya'da 44.770, Osmaniye'de 9.550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3.750, Adana'da 2.500 ve Kilis'te 250 konutun inşasına başlayacak. Bu 200 bin konut ilk etap. Zemin artı 3 veya 4 katlı konutların sayısı giderek artacak…

Bu rakamlar devletimizin büyüklüğünü gösteriyor…

İşleri güçleri kötülük olanlar artık sussalar, diyeceğiz. Ama susmayacaklarını da biliyoruz!..