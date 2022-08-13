Sıcak para ile değil!..

Türkiye'nin, 2000'li yılların başındaki 36 milyar dolar olan ihracatı, son rakamlara göre yıllık 248.4 milyar dolar. 2022 hedefi 250 milyar ihracatı yakalayacağı da kesin. Bunun temel sebebi de, 'sıcak parayla değil, üretip ihraç ederek gelişme' yönünde tercih yapan bir yönetime sahip olmamız.

İhracatımızın gittikçe artması, uygulanan modelin başarısının en önemli göstergesi. Sıcak paraya ve IMF reçetelerine dayalı bir ekonomik modelin ülkemiz için değil ama kendileri için iyi olduğunu düşünenler, başarıları görmezden gelmekte kararlı.

Sabah Gazetesi'nin Ticaret Bakanlığı ile düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin Kayseri toplantısı, üretim ve ihracatta yeni rekorların kırılacağı müjdelerine sahne oldu.

Ticaretin başkenti olarak da adlandırılan Kayseri, 15 sene önce 400 milyon dolar olan ihracatını 3 milyar 609 milyon dolara çıkarmış durumda. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiren şehrin bundan sonraki hedefi 4.5 milyar dolar. Devasa büyüklükte 3 OSB'ye sahip olan şehirde, 4. OSB'nin de yolda olduğunu ve şimdiden 1.500 taliplinin sırada olduğunu da ilave edelim.

Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş'un dikkat çekici açıklamalar yaptığı zirvenin diğer oturumlarında, kamu yetkilileri ve Kayseri iş dünyası temsilcilerinin konuşmaları, geleceğe yönelik ümitlerle doluydu.

İhracat Genel Müdürlüğü, Eximbank, İhracatı Geliştirme A.Ş (İGE) Genel müdürlüğü gibi kurumların tepe yöneticileri yanında Kayseri ticaret ve sanayisinin önde gelen yöneticilerinin konuşmaları, kamu ile özel sektör arasında üretim ve ihracatı geliştirme konusunda güçlü bir iş birliği olduğunu gösteriyor. Bu tür buluşmalar da, aksaklıkları tespit ve gidermekte büyük önem taşıyor.

Bünyesindeki 11 şirketle Kayseri ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştiren Erciyes Anadolu Holding'e bağlı İstikbal fabrikasını ziyaretimiz, Kayseri'nin üretim ve ihracat başarılarını kavramak açısından verimliydi.

Sakarya ve Diyarbakır'da da fabrikaları bulunan İstikbal'in, mobilya ve yatak üretiminde aldığı mesafe, Erciyes Anadolu Holding yönetiminin başarıya odaklandığının göstergesi. İstikbal'in Kayseri tesislerinde 34 saniyede baza, 38 saniyede yatak, 39 saniyede kanepe ve 70 saniyede bir koltuk üretildiğinin altını da çizelim.

Erciyes Anadolu Holding, batılı şirketlerin çekilmesiyle uygun hale gelen Rusya'daki fabrikayı geliştirmek ve başta ABD olmak üzere yeni pazarlara ulaşarak, ihracatını daha da artırmayı hedefliyor.

Vali Gökmen Çiçek'in son 15 yılda 14 kat büyüdüğünü söylediği, Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 'ticaretin iliklerine işlediğini' vurguladığı Kayseri'nin üretim ve ihracat başarısı gösteriyor ki, ekonomide doğru tercihler yapan Türkiye'nin geleceği daha parlak, inşallah…

Sıcak paraya dayalı bir ekonomi yani aslında teslim olmuş bir Türkiye hayal edenlere, avuçlarını yalamak kalıyor…