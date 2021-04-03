Her konuda iktidar karşıtı söylemler üretme konusunda kadrolu görevli olanlar, Ramazan'ın yaklaşması sebebiyle literatürlerine yeni şeyler ilave etmeye başladılar.

Bunlardan birisi, 'Teravih namazının cemaatle kılınamayışı orucu sakatlayabilir' dedi, mesela. Malumatından istifade etmemiz için sözlerine devam ederken Ramazan'da sahurda kalkıldığını bildiğini öğrendik, en azından.

Programı sunan kadın da aynı bilgiç ifadelerle adamı onaylıyor ve o da ne kadar bilgili olduğunu göstermek üzere anlamsız birtakım sözler etmekten kendisini alamıyordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yakıştırmasıyla: 'CHP'nin ücretli tetikçilerinden' birisi olan adam ve programı sunan kadın, yaşadıkları ülkenin kahir ekseriyetinin mensup olduğu İslam'dan bihaberler belli ki.

Birçok benzerleri gibi onlar da büyüklerin, 'Cehlin ol mertebesi sehl (çalışma) olmadan olmaz' sözüyle kast ettiği gibi. Vahim olan ise, cehaletleri paçalarından akan bu tiplerin kendilerini aydın zannediyor olması.

Bilginin ve öğrenmemin sınırı yok malum. Ancak, cehaletin zirve yapmış ya da en çukura batmış halini hatırlatan bu insanları gördükçe, cehaletin de sınırı olmadığını anlıyor insan.

Saçmalamalarını duyduğunuzda, 'dinime dahleden bari Müselman olsa' da diyemiyorsunuz. Çünkü adamlar ve kadınlar, en azından kimlik olarak Müslüman.

Eskiden olduğu gibi 'Kur'an'da örtünme yok' ya da benzeri açıkça inkarı hatırlatan iddialardan pek eser yok, şükür… Yakın dönemde rastlanan 'Hac yine Kurban Bayramına denk geldi', 'Kur'an'daki hadisler' ya da 'Peygamber Efendimiz'in ayetleri' gibi kaba bilgisizlikler de, azalmış gibi.

Ama yine de din alimlerinin Ramazan'ı ertelemeyi düşündükleri, Teravihin cemaatle kılınamıyor oluşunun insanların oruçlarını sakatlayabileceği gibisinden inciler(!) saçabiliyorlar.

Tuhaf olan, bilgiçlik taslarken kendilerinden emin gözükmeye gayret etmeleri. Ancak, sahur demek isterken iftar, iftar demek isterken sahur diyebilme riskleri hala yüksek…

Henüz erken belki. Ama isteseler de istemeseler de öğrenecekler. Patronları mevcut performanslarından memnun değildir çünkü…