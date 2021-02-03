Ana muhalefet partisinde yaşanan birtakım olumsuz gelişmelerle ilgili olarak 'zevahiri kurtarmak' şimdiye kadar kolaydı. Ama zehir zemberek açıklamalarla istifa eden üç milletvekili, CHP'de dikişlerin patladığını gösteriyor.

Yalancı çoban pozisyonunda oldukları için '

Ciddi yanlışlar yapılan ve iyi yönetilemeyen CHP'nin ideolojik yörüngesinden çıktığını vurgulayan milletvekillerinin, 'Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması, 10 Aralık hareketine geçit verilmemesi, HDP ile araya sınır koyulması…' şeklindeki talepleri karşılanmadığı için istifa ettikleri, biliniyor.

Bu da, parti tabanını rahatsız edecek ittifaklara yelken açılmasının CHP'de dikişin patlamasının öncelikli sebeplerinden olduğunu gösteriyor.

İç meselelerle ilgili sert muhalefetine rağmen dış politikada devlet yanlısı tavırlarıyla bilinen bir parti idi, CHP. Ancak, bir kaset darbesi ile genel başkanlığa gelen Kılıçdaroğlu'ndan sonra bu hassasiyetin kaybolmaya yüz tutması ile sıkıntılar başladı.

'Doğuştan ve mecburen CHP'li' olanları ciddi şekilde üzen sıkıntılı gelişmeler, partinin teşkilat yapısını etkilemekle kalmayıp, ciddi savrulmaları da beraberinde getirdi.

Aynı kaldırımda yürümeleri bile mümkün olmayan partilerle sağlanan ittifak, oy kaygısıyla belki hazmedilebilecek bir husustu. Ancak partinin temel değerleriyle hiç alakası olmayan 10 Aralık gibi gruplarla işbirliğinin, 'marjinallerin CHP'yi adeta teslim aldıkları' şeklindeki bir algıya sebebiyet vermesi, işleri iyice kızıştırdı.

Üç milletvekilinin istifası ile başlayan hareketliliğin bir şekilde devam edeceği, kesin. En azından istifalar ve muhtemel sonuçları ile ilgili ciddi tartışmaların yaşanması, kaçınılmaz.

Benzemezlerle oluşturduğu ittifak, birtakım marjinal yapıların temsilcileri ve kim olduğunu sadece kendisinin bildiği 'dostları' ile AK Parti iktidarını işbaşından göndermeye çalışıyordu, Kılıçdaroğlu.

Ancak CHP, genel başkanı sayesinde 'Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olma' riski ile karşı karşıya şimdi…