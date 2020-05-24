Farklı, ama yine de Bayram…

Bugün Ramazan Bayramı. Öncelikle siz okuyucularımızın ve bütün Müslümanların Mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

2020 yılı, dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgını sebebiyle daha önce benzerini yaşamadığımız birçok farklılığa sahne oldu. Ve ister istemez Ramazan'ı da farklı yaşadık.

Milletimizin inanç değerlerine düşmanlıkları olanların, merkezi ezan sistemine girdikleri İzmir'de minarelerden müzik yayını yapmaları gibisinden alçaklıkları yanında inancımıza yönelik başka saldırılar da oldu bu arada... Ama bunlar başka bir bahis…

Esas farklılık, Ramazan Ayı'nın kendisine has özellikleri ile ilgiliydi daha çok. Daha Ramazan'a girmeden tedbirler sebebiyle cemaatle ibadete ara verildiğinden, camileri tıklım tıklım doldurduğumuz cemaatle teravih namazlarının kılınamayışı ve ciddi sosyal hareketlilik sağlayan toplu iftarların yapılamayışı bunlardan bazıları…

Cemaatle teravih ve hatta cuma namazlarını kılamamak, eş dosta giderek ya da onları çağırarak uzun ve faydalı sohbetlere de vesile olabilecek iftarlar yapamamak, hafta sonlarında ve hele Kadir Gecesi'nde değişik camileri ziyaret edememek…

Hepimizin sağlığı düşünülerek alınan tedbirlerin özellikle bazıları biraz üzdü bizleri belki. Ama bunların gerekli olduğunu bildiğimiz ve uyulmaması durumunda ne tür bedeller ödendiğine şahitlik ettiğimiz için, sabrettik ve ediyoruz da.

Büyük bir dikkatle takip ettiğimiz Sağlık Bakanlığının günlük açıklamaları, tedbirlerin hepimizin sağlığı düşünülerek alındığını ve sokağa çıkma kısıtlamalarının vakaların seyrini kontrol altına almakta ciddi faydalar sağladığını ortaya koyuyor çünkü.

Kervan yürüyor!..

Farklı bir Ramazan Ayı'nın ardından, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şimdi de farklı bir Ramazan Bayramı yaşıyoruz. Camilerimizde Bayram Namazı kılamadık ve hemen her bayram yapageldiğimiz birçok şeyi de yapamayacağız.

Çok istiyor ve umuyorduk belki, ama büyüklerimizi, eşi dostu, konu komşuyu ziyaret edemeyecek ve bu arada çocuklarımız ve torunlarımızla neşeli vakitler geçiremeyeceğiz…

Ancak, gelişmelere bakıldığında Ramazan Bayramı günlerini de içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının büyük ihtimalle son olacağı ve sonraki günlerde yavaş yavaş ta olsa normal hayatımıza dönebileceğimize dair emarelerin gittikçe kuvvetlendiğini vurgulamak gerek.

Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin de söylediği gibi, normal hayat derken, bunun 'yeni normal' olacağının da farkındayız. Bu da bir müddet daha, her birimizin ya da karşılaştıklarımızın taşıyıcı olabilme ihtimalini gözden ırak tutmayacağımız, sosyal mesafe ve diğer kurallar açısından dikkatli olacağız demek.

İleride, 'nerde o eski Ramazanlar' muhabbeti açıldığında Miladi 2020-Hicri 1441 Ramazanı ile ilgili hatıralar çok dikkat çekici olacaktır herhalde. Bir daha Kovid-19 benzeri bütün dünyayı etkileyecek bir bela ile karşılaşmamak da, hepimizin ve insanlığın ortak duası.

'Yeni Normal'e doğru, ülkemizi yönetenler başta olmak üzere millet olarak korona sürecinde hakikaten başarılı bir imtihan verdiğimiz, çok açık…

Vaktinde alınan tedbirler, sağlık sistemimizin en kötüsüne bile hazırlıklı oluşu, dünyanın en ücra köşesindeki insanımıza el uzatabilmemiz yanında gerek içeriye gerekse dışarıya yönelik yardımlar…

Hülasa: Korona sürecinde Destanlar yazan bir devletimiz olduğu için ne kadar şükretsek az…

Husumet, kıskançlık ve hasetlerinden bu başarıyı itibarsızlaştırmaya çalışanlara da, 'kervan yürüyor' demek yeterli…