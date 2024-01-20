Yerel seçimlere yaklaşık 70 gün kala kampanyaların dili sertleşiyor. AK Parti ve İYİ Parti'nin seçim söylemlerinin CHP'yi zorlayacak bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Ocak günkü aday tanıtım toplantısı konuşmasında CHP eleştirilerini ileri düzeye taşıdı. Erdoğan yeni CHP yönetimi ile ilgili olarakvecümlelerini kullandı.

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Böylece Erdoğan hem CHP-DEM Parti işbirliğini merkeze alan sert bir söylem üretiyor hem de CHP'nin son haftalarda gündeme getirdiği cumhuriyet, Atatürk ve rejim tartışmalarını CHP aleyhine bir kolaja çevirdi.İYİ Parti ve diğer sağ partilerle birlikte hareket edemeyen CHP'nin bu ikili sert söylemden etkileneceğini düşünüyorum.Zira küresel-bölgesel çatışmaların ve vekâlet savaşlarının arttığı bir dönemde emperyalistlerin aparatı terör örgütü PKK ile anılarak hırpalanmak CHP için ciddi bir zafiyet oluşturuyor.Neden mi?İYİ Parti koruma kalkanını kaybettiği için...

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Malum, İYİ Parti'ninsiyaset arayışı ile CHP'den ayrışmasısürüyor. Elbette İYİ Parti iktidarı eleştirmektenvazgeçmedi ancak CHP'nin aksine"Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı/nefretisermayesini" kullanmayı terk etti. Bununyerine "AK Parti'ye gıcık olmak onun yaptığıişleri eleştirmek, onu sandıkta yenmek"ifadeleri ile açıkladığı yeni bir muhalefetdili üretiyor. İYİ Parti'nin DEM Parti vebu parti ile şeffaf işbirliği temasları yürütenCHP'ye eleştirisi ise giderek daha sertleşiyor.Nitekim Akşener,tepkisiyle önümüzdekidönemde CHP'yi terörle mücadelekonusunda daha keskin eleştireceğinin işaretiniveriyor. Hatta daha şimdiden İYİ PartiGrup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu,TBMM'de yaptığı konuşmada "İYİ Parti,gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelinidikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle,sırtını PKK'ya yaslayanlar ve onlarlaherkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarakhareket edenlerle aynı safta durmayacaktır"diyerek bu aşamaya geçti bile.

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AK Parti'nin CHP'ye yönelik "emperyalistlerin koçbaşlığı ve "bölücülerin vesayetinde olma" eleştirilerini MHP daha vurgulu ifade ediyor zaten. Bir de İYİ Parti'nin benzer eleştirileri CHP'yi ziyadesiyle sıkıştıracak. Dahası, Mayıs 2023 seçimlerinin aksine bu seçimlerde ortadagibi iddialar da yok. Bu itibarla Akşener'in "" ifadesi CHP'nin kaybedebileceği belediyelerden fazlasını anlatıyor. CHP'nin siyaset yapma ve söylem üretme alanı da daralıyor. Zira CHP artık, 2019 ve 2023 seçimlerinde Türkiye'nin milli güvenlik menfaatlerine aykırı davranmak ile ilgili suçlanmaya karşı sahip olduğu değerli bir koruma kalkanını (İYİ Parti desteği) kaybetti. CHP çevreleri İYİ Parti'nin milliyetçi seçmenden sopa yeme pahasına CHP'nin HDP ile iş tutmasını meşrulaştırmasının anlamını yeterince anlayamadı. AK Parti ve MHP'nin yanı sıra İYİ Parti'nin de sertleşen "" eleştirileri CHP için çok cepheli bir meydan okumaya dönüyor.