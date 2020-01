CHP, FETÖ bataklığından kurtarılmalı

"Siyasi ayak" tartışması yeniden alevlendi. Bu tartışmada, kontrollü darbe söyleminin sahibi CHP zorda. Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı FETÖ ile ilgili yargılanırken, CHP bu tartışmada kaybetmeye mahkûm. Gün geçmiyor ki iddianameler CHP'ye gözleri çevirmesin. En son, Enver Altaylı iddianamesine göre Kılıçdaroğlu'nun kripto danışmanı konuşma metinlerini yazan kişi aynı zamanda. "Kontrollü darbe" lafı da bu danışmana aitmiş. CHP'nin FETÖ ile ilgili yaptığı hataları anlatmadan önce bir kafa karışıklığını netleştirelim.



Kafa karışıklığına gerek yok

FETÖ ve siyaset ilişkisi konuşulurken iki husus sıklıkla karıştırılıyor. İlki, 17-25 Aralık 2013 yargı darbesi girişimiyle suç örgütü olduğu anlaşılan Gülen Hareketinin "gizli emelleri" için bu tarihten önce sivil toplum kuruluşu maskesi altında siyasilerle kurduğu ilişki. İkincisi, önce suç ve sonra terör örgütü olduğu netleştikten sonra FETÖ ile siyasilerin münasebeti. Bu netleşmeyi sağlamadan bir diğerini "siyasi ayak" olarak nitelemek FETÖ'nün puslu hava yaratarak kendisiyle mücadeleyi engelleme hedefine katkı sağlar.

Elbette FETÖ'nün devlet, siyaset ve toplum örgütlenmesini anlamak ve çözmek için 2013 öncesi analiz edilmeli. 1960'lardan itibaren her tür kılığa girerek her şeyi nasıl kullandığı sarahatle anlaşılmalı. Ancak bu dönemi karşılıklı suçlamalarla ele almak faydasız. Asl olan siyasiler dahil suçlu olan herkesin mahkeme önünde verdiği hesap.



Kalıcı mücadele için...

FETÖ ile mücadele siyasi hayatımızın kalıcı bir meselesi. Partiler üstü bir hassasiyetle ele alınmalı. Erdoğan'ın güçlü liderliği ile geldiğimiz bugünkü aşamayı siyasi istikrarsızlık döneminde kaybetme riski yüksek. İçeride devlet kurumlarının bu yapıdan temizlenmesi yetmez. FETÖ, tıpkı PKK gibi yurtdışında Türkiye karşıtı oluşumlara ve politikalara sürekli destek veriyor.

Bu yapı, yabancı istihbarat örgütlerin taşeronu durumunda. Türkiye'nin milli menfaatlerine zarar vermek için her türlü iş birliğine giriyor. Kalıcı mücadele için iki husus önemli: 1-Siyaset kurumu, FETÖ'nün ne zaman suç ve terör örgütü haline geldiğinde uzlaşmak zorunda. Bu konudaki muğlaklık FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratır. 2-FETÖ ile mücadelede uzun vadede koordinasyonunu sağlayacak bir yapıya ihtiyaç var. Gelelim CHP'nin içine girdiği bataklığa...



CHP'nin hataları

Hadi diyelim ki CHP, 2010'daki Baykal'a kurulan kaset kumpasını fark etmedi. Peki neden 2013 öncesinde AK Parti'yi Gülen örgütü ile ilgili eleştirirken, bu yapının derin bir suç örgütlenmesi olduğu görüldükten sonra güçlü bir iş birliğine yöneldi? Güncel siyasi çıkarlar uğruna CHP'nin yaptığı affedilemez hatalarından birkaçını sıralayayım: -25 Şubat 2014'te Kılıçdaroğlu, yasadışı ses kayıtlarını CHP Meclis Grubunda dinletti.

-2014 yerel seçimlerinde FETÖ ile ittifak yaptı (CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in beyanı). -Şubat 2015'te Bank Asya'ya kayyum atandıktan sonra CHP Milletvekili Tanal, destek için hesap açtırdı. -MGK, FETÖ'yü milli güvenliğe tehdit olarak niteledikten sonra Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2015'de STV'de konuk oldu ve 21 Ekim 2015'te Zaman Gazetesini ziyaret etti.

Ancak CHP, 2013-2016 arasındaki bu iş birliğini 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da devam ettirdi. FETÖ'nün "kontrollü darbe" söyleminin tekrar ederek Meclis araştırma raporunu kilitledi. Darbenin hedefi Erdoğan'ı darbeci gibi gösterme cüretini gösterdi. "Sivil darbe" iddiasıyla da bu örgütle mücadelenin zeminini yaraladı. CHP şimdi de girdiği FETÖ batağından çıkamıyor. Mahkeme sürecinde parti içindeki FETÖcüler tutuklandıkça, CHPliler "siyasi ayak" suçlamasını karşı tarafa atıyor. Demokrasimizin selameti için CHP'nin kripto FETÖcülerden ve FETÖcü manipülasyonlardan kurtarılması lazım.

