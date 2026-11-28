BAŞKAN Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da ezber bozan, emperyalist kirli planları paçavraya çeviren stratejik hamleleri sürdürüyor. Tarih bazen sahada kazanılan askerî zaferlerin masada nasıl kalıcı bir jeopolitik mimariye dönüştürüldüğünü yazar. 2019 yılında Libya'nın meşru Dibeybe hükümeti düşmek üzereyken bölgeye Türkiye'nin gerçekleştirdiği kararlı müdahale, bugün meyvelerini sadece sahada değil, diplomasi masasında da vermeye başladı. Erdoğan'ın 15 yıllık uzun bir aranın ardından 8-9 Aralık tarihlerinde Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Trablus'a gerçekleştireceği tarihî ziyaret öncesinde, Kuzey Afrika'da tüm dengeleri sallayan bir diplomasi trafiği yaşanıyor.

Emperyalistlerin kirli oyunlarıyla birbirine namlu doğrultan Trablus (Dibeybe Hükümeti) ve Bingazi (General Hafter) hattı, Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın sabırlı, çok boyutlu ve rasyonel diplomasisi sayesinde aynı hedefte buluşuyor. Bu yeni dönemin en çarpıcı kırılma noktası, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in oğullarıyla birlikte Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmî ziyaret oldu. Geçmişte Türkiye'nin desteklediği meşru Trablus Dibeybe yönetimine karşı savaşan ve Ankara ile gerilim yaşayan Hafter'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından karşılanması ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından kabul edilmesi, bölgedeki güç dengelerinin tamamen Türkiye lehine döndüğünün en somut kanıtı oldu.

Hemen öncesinde Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile kurulan sıcak-dost temaslar ve ardından Hafter'in Ankara'ya gelişi, Türkiye'nin Libya'da iki tarafla da doğrudan konuşabilen ve her iki cepheyi de uzlaşmaya ikna edebilen tek küresel aktör konumuna yükseldiğini tescilledi. Bu birleşme sadece Libya halkı için barış ve refah anlamına gelmiyor; aynı zamanda Türkiye'nin Afrika'nın derinliklerine açılan kapısını da güvence altına alıyor. Çad, Nijer ve Sudan ile sınır komşusu olan birleşik ve istikrarlı bir Libya, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki siyasi, ekonomik ve askerî nüfuzunun en güçlü lojistik ve stratejik üssü hâline geliyor.

Bu jeopolitik gelişme, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini sarsılmaz bir hukuki ve fiilî zemine oturturken, Doğu Akdeniz'deki enerji arama ve sondaj faaliyetlerinde Türkiye'nin elini tarihte hiç olmadığı kadar güçlendirdi. Türkiye'nin 'TEK LİBYA' jeopolitik hamlesiyle kurduğu bu yeni oyun, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak enerji koridorları oluşturmaya çalışan başkentlerde adeta soğuk duş etkisi yarattı. Yunanistan, General Hafter- Bingazi'nin Ankara ile el sıkışmasıyla büyük bir stratejik hezimet yaşadı. Atina'nın Avrupa Birliği koridorlarında yürüttüğü lobi faaliyetleri, sahadaki bu yeni gerçeklik karşısında anlamını yitirdi.



BUNALIM, Fransa ve İsrail cephesinde de kendini gösteriyor. Kuzey Afrika'daki geleneksel nüfuz alanını kaybeden Fransa, Türkiye'nin hem Trablus'ta hem Bingazi'de oyun kurucu hâline gelmesinden bunalım yaşıyor. Doğu Akdeniz gazını Türkiye'yi baypas ederek Avrupa'ya taşımayı hedefleyen EastMed, Sevilla Haritaları gibi projelerin mimarlarından olan AB ve tetikçi Katil-Siyonist Netanyahu-İsrail ise Türkiye ile bütünleşmiş bir Libya'nın oluşturduğu DENİZ KALKANI karşısında bölgesel enerji planlarının paçavraya dönmesinin bunalımını yaşıyor. Mavi Vatan kalkanı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını hukuki ve fiilî olarak güvence altına alarak ülkeyi kendi kıyılarına hapsetme girişimlerini boşa çıkaran stratejik bir savunma ve enerji hattıdır. İşte korkuları bundan.