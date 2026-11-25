TÜRKİYE, 2026 yılının son çeyreğinde güvenlik, ekonomi ve adalet alanındaki üç önemli gündem maddesini eş zamanlı olarak yönetiyor.

Terörsüz Türkiye süreci, emekli maaşlarına yapılması planlanan artış ve fon soruşturmasındaki gelişmeler, önümüzdeki dönemin belirleyici başlıkları arasında yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GÖZLER MGK'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 27 Kasım 2026'da yapılacak Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, terör örgütünün silah bırakma ve çekilme sürecine ilişkin raporlar ele alınacak. Hakurk, Zap ve Metina bölgelerindeki mağara ve kampların boşaltılması ile silah teslimlerine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Sürecin tamamlanması hâlinde Ocak 2027'de silahsızlanmanın teyidine yönelik tarihî bir karar gündeme gelebilecek. Hazırlanması planlanan çerçeve yasada, asker, polis ve sivilleri öldürenler ile ağır suçlardan yargılananların kapsam dışında tutulması öngörülüyor. Belirli suçlar bakımından beş ve on yıllık erteleme seçenekleri üzerinde duruluyor. Verilen bilgilere göre, cezaevlerindeki 4 bin 897 PKK ve KCK hükümlü ve tutuklusundan 2 bin 800'ünün düzenlemeden yararlanabileceği belirtiliyor.

EMEKLİYE ZAMDA ÜÇ SENARYO

17 milyonu aşkın emeklinin gözü yıl sonu maaş düzenlemesine çevrildi. Bütçe görüşmelerinin 20 Aralık'ta tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Enflasyon artışına ek olarak refah payı veya seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor. Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı için üç farklı senaryo öne çıkıyor: Yüzde 10 artış: 28 bin 262 TL Yüzde 15 artış: 29 bin 440 TL Yüzde 20 artış: 30 bin 617 TL Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde iyileştirme hedeflendiğini açıkladı. Yeni modelde yaş ve prim gün sayısının da dikkate alınması planlanıyor.

FON SORUŞTURMASINDA 44,58 MİLYAR TL TAHSİLAT

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı verilere göre, fon soruşturmasında 85 kişiden gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 44,58 milyar TL tahsil edildi. Soruşturmada 632 şüpheli bulunuyor. 91 şirkete kayyım atanırken 181 tüzel kişi ve 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca 9 ülkede tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL değerindeki varlık donduruldu.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

2027 yılı bütçesinde savunma ve güvenlik için ayrılan kaynaklar da dikkat çekiyor. Millî Savunma Bakanlığının bütçesi 1 trilyon 532 milyar TL'yi aşarken, savunma ve güvenlik alanındaki toplam kaynak 3,45 trilyon TL olarak açıklandı. Silah, mühimmat ve savunma sistemlerinin alımına ayrılan ödenekteki artış, yerli projelerin üretimi ve askerî modernizasyon çalışmalarının önemini ortaya koyuyor. KAAN, KIZILELMA, HÜRJET, ALTAY ve Çelik Kubbe gibi projelerin yanı sıra dış tedarik ve modernizasyon çalışmaları da bütçede önemli yer tutuyor. Türkiye, bir yandan toplumsal huzuru ve ekonomik refahı güçlendirmeyi, diğer yandan bölgesel tehditlere karşı savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Atalarımızın sözüyle: "Hazır ol garbe ister isen sulh ü salah."