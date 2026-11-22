Devletlerin ve milletlerin kaderini tayin eden kırılma anlarında siyasetçiler ikiye ayrılır: Geleceği inşa etmek için siyasi maliyetleri göze alarak kangren olmuş yaralara neşter vuran devlet ve siyaset adamları. Günün rüzgârına göre pozisyon alan, çözümün önüne takoz koyan siyasetçiler...

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tüm siyasi riskleri göğüsleyerek ortaya koydukları TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ

BÖLGE SÜRECİ, sarsılmaz bir devlet iradesinin eseridir. On yıllardır "çözülemez" denilen bir meseleye neşter atma cesareti gösteren bu iki lider, "Terörsüz Türkiye" vizyonunu günlük seçim hesaplarının çok ötesinde, bir beka ve devlet projesi olarak inşa etti. Nitekim bu kararlılık sayesinde son iki yılda hayal dahi edilemeyen kritik eşikler birer birer aşıldı.

10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM'de 467 gibi ezici bir oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, bu cesaretin Meclis'teki en büyük tescili oldu.

TAKOZ SİYASETİ

Ancak oylama tutanaklarına yansıyan dağılım, Özgür Özel ve Yeni Parti'nin bugünkü tutumunun sinyallerini o günden vermişti. Dün "hayır" oyu veren Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel, bugün de son derece önemli bir görev üstlenecek olan İzleme Komisyonu'na üye vermeyerek sürecin önüne takoz koyuyor.

Aziz milletimiz, o gün kendi grubuna hâkim olamayan, partisinin milletvekillerinin çoğunluğunun "hayır" dediği bir tabloya rağmen "evet" diyormuş gibi bir tutum sergileyen Özgür Özel'in bu çelişkisini unutmadı. TBMM çatısı altında millet adına süreci takip ve kontrol edecek bir komisyona üye göndermemek, seçmenin verdiği sorumluluktan kaçmaktır. Asla unutulmasın: Tarih, zor zamanlarda kangrene neşter vurup ülkesinin önünü açan liderleri minnetle anarken, konjonktürel hesaplarla çözüm sürecine takoz koyup kenara çekilenleri asla affetmez.

Son söz: Başkan Erdoğan, 19 Kasım 2026 tarihinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, isim vermeden "Terörsüz Türkiye" sürecini engellemeye çalışanlara yönelik sert uyarılarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" hedefini stratejik bir devlet projesi olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, bu sürece katkı sunanların tarihe geçeceğini, "takoz koyanların" ve engel olanların ise milletin vicdanında mahkûm olacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kronik bir sorununu çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü olmadığını belirtti. İsim vermeden "kaçak güreşenler, başkasından talimat alanlar ve saçma sapan argümanlarla topu taca atanlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu kesimlerin millete hesap vereceğini söyledi. Tarihî sorumluluk ortadadır.

Terörsüz Türkiye, günlük siyasi hesaplara kurban edilemeyecek kadar büyük bir devlet ve millet meselesidir...