Türk siyaseti, uzun zamandır görülmemiş bir hızla yaşanan kırılma ve yeniden yapılanma döneminden geçiyor. Bir yandan yerel yönetimlerdeki geçişlerle değişen güç dengeleri ülkenin siyasi haritasını adeta baştan çizerken, diğer yandan yolsuzluk girdabında oyun planları bozulan muhalefetin yaşadığı gelişmeler dikkatleri çekiyor. Başkan Erdoğan'ın taktığı yeni rozetlerle CHP ve Yeni Parti belediye başkanları AK Parti'ye birbiri ardına katılıyor. İktidar, yerel yönetimlerdeki ağırlığını ve saha hâkimiyetini her geçen gün büyütüyor.

Yeni isimlerle birlikte, yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısının 121'e ulaşması, iktidar kanadında "HUZUR-HİZMET-İSTİKRAR" siyasetinin doğal sonucu olarak değerlendiriliyor. AK Parti'ye CHP ve Yeni Parti'den yeni katılımların devam edeceği konuşuluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ın da AK Parti rozetini takacağı iddia ediliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da Yeni Parti'de oldukça huzursuz olduğu konuşuluyor.

İMAMOĞLU DÜŞTÜ!

CHP'nin şaibeli hâle getirilen kurultayına ilişkin davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu ve 9 arkadaşı hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. Bir gün sonra da Danıştay, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararı onadı. Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen yargılamada, yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezasının Yargıtay'daki incelemesinin de sonuna gelindiği konuşuluyor.

Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını onarsa mahkûmiyet kesinleşecek. Böyle bir durumda Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevinin de sona ermesi gündeme gelecek. Belediye başkanlığı makamının kesin olarak boşalması hâlinde, İBB Meclisi yeni bir başkan vekili değil, mevcut dönemin kalan süresini tamamlayacak yeni belediye başkanını seçecek. Toplam 316 üyeli İBB Meclisi'nde salt çoğunluk 159 oy. AK Parti (134), MHP (7) ve BBP (2) üyelerinden oluşan Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı 143'e ulaştı. Eyüpsultan, Sarıyer ve Kartal belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceği ve bu rakamın 148'in üzerine çıkacağı konuşuluyor. AK Parti'ye yeni geçişlerle birlikte Yeni Parti (108) ve CHP'nin (39) toplam üye sayısının 147'nin altına ineceği öne sürülüyor...

SONUÇ: Gözler İBB'deki olası değişime ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tezkerelerine çevrilmiş durumda...