BUGÜN Çin'in Shenzhen kentinde Donald Trump, Şi Cinping ve Vladimir Putin'in bir araya gelecek olması, küresel diplomasi çevrelerinde "İkinci Yalta" olarak değerlendiriliyor. Zirvenin, Orta Doğu'dan Doğu Avrupa'ya kadar dünya siyasetinin geleceğini etkilemesi bekleniyor. Basra Körfezi'nde ABD'nin üçüncü uçak gemisini devreye soktuğu, İran'ın ise Bahreyn'deki ABD üslerini İHA'larla hedef aldığı bir dönemde dünya diken üstünde. Sekiz aydan uzun süredir devam eden ABD-İsrail-İran çatışması, yeni bir askerî tırmanma riski taşıyor.

SAVAŞ MI, EKONOMİK ABLUKA MI?

USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin bölgeye ulaşmasıyla Amerikan filosunun gücü arttı. Ancak Washington'ın doğrudan işgal veya geniş çaplı hava saldırıları yerine İran'ı deniz ve kara ablukasıyla ekonomik açıdan sıkıştırmayı hedeflediği belirtiliyor. İran Devrim Muhafızları'nın Bahreyn'deki ABD radarlarını hedef alan İHA saldırıları ise Tahran'ın bu kuşatmaya karşı geri adım atmayacağının işareti olarak yorumlanıyor. İran, Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki Amerikan üsleri üzerinden Washington'a baskı kuruyor.

GÖZLER SHENZHEN'DE

Trump, Şi Cinping ve Putin'in buluşması, İran'a yönelik olası bir Amerikan saldırısının zamanlamasını da etkileyebilir. Zirve öncesinde büyük bir harekât başlatmanın Trump'ın diplomatik elini zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Bölgedeki üç uçak gemisi ise hem askerî güç gösterisi hem de pazarlık kozu olarak görülüyor. Kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde İran ve Ukrayna krizlerinin öne çıkması bekleniyor. Trump'ın Çin ve Rusya'dan İran üzerindeki baskıyı artırmalarını isteyeceği, Pekin'in ise enerji ticaretini tehdit eden Hürmüz ablukasının kaldırılmasını talep edeceği öne sürülüyor. Ukrayna konusunda da Putin'in savaşı kendi lehine donduracak bir anlaşma arayışında olduğu belirtiliyor.



KIYAMET SENARYOSU

İran Meclis Başkanı Kalibaf, yeni bir ABD-İsrail saldırısı hâlinde çatışmanın coğrafyasını kendilerinin belirleyeceğini açıklamıştı. Böyle bir durumda İsrail'in yanı sıra Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik altyapılar da hedef olabilir. Diplomatik temaslardan sonuç alınamaması, bölgesel savaşın büyümesi ve küresel ekonomik krizin derinleşmesi riskini artırıyor. Nükleer felaket ise en olası senaryo olarak görülmüyor.

SONUÇ

Önümüzdeki haftalar, diplomasinin mi yoksa silahların mı konuşacağını gösterecek. Shenzhen'de kurulacak "İkinci Yalta" masası dünya barışını garanti etmese de Orta Doğu'daki ateşin söndürülmesi ya da yeniden alevlenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olabilir.