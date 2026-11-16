Yeni parti’de eş başkan!

YENİ Parti'de direksiyonda Özgür Özel oturuyor; ancak rotanın çizilmesinde Ekrem İmamoğlu'nun sözü geçiyor. 160 kişilik Parti Meclisi (PM) listesi bize şunu söylüyor: YENİ Parti'de karşılıklı bağımlılığa dayalı bir güç dengesi oluşmuş durumda.

Günlerdir siyasi kulislerde, "Yeni partiye kim hâkim olacak?" sorusu tartışılırken ortaya çıkan 160 kişilik Parti Meclisi listesi; Ekrem İmamoğlu'nun ipleri bırakmadığını, Özgür Özel'in ise tam anlamıyla hâkimiyet kuramadığını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu, kendi danışmanları, İPA kadrosu ve İstanbul merkezli kilit parti yöneticileriyle karar mekanizmasındaki yerini korumuş görünüyor. YENİ Parti'de Özgür Özel'in 80 kişilik PM'yi önce 150'ye çıkarması, kurultay sabahında (Pazar günü) ise Ekrem İmamoğlu kanadının talebiyle sayının 160'a yükseltilmesi, ikili arasındaki hâkimiyet mücadelesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kurultayın ilk gününde tutuklu belediye başkanlarının YENİ Parti'ye katılımı, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'na partinin desteğinin aynen sürdüğüne işaret ediyor. 160 kişilik PM listesi dikkatle incelendiğinde, ortada tüzüksel bir "eş başkanlık" bulunmasa da siyaseten karşılıklı bağımlılığa dayalı fiilî bir güç dengesinin oluştuğu görülüyor.

İmamoğlu kanadı, Politika Geliştirme Grubu'nun 30'dan 40'a çıkarılmasını sağlayarak güç mücadelesinde önemli bir hamle yaptı.

Parti örgütlenmesi, yerel yönetimler ve mali işler söz konusu olduğunda, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan İmamoğlu'nun siyasi hattı etkisini koruyordu. Bunun sonucunda Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Özgür Karabat (İBB davası kapsamında fezlekesi bulunan), Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer (İBB davası kapsamında fezlekesi bulunan), Suat Özçağdaş, Ertan Aksoy (İBB davası kapsamında yargılanan) ve İmamoğlu'nun ekonomi danışmanı Serkan Özcan gibi isimlerin PM'de yer alması, partinin omurgasındaki etkisini koruduğunu gösteriyor.

A TAKIMINDAKİ İSİMLER

SELİN SAYEK BÖKE: CHP'nin önceki yönetiminde Genel Sekreterlik görevini üstlenen Böke, 15 Kasım 2026 kurultayında açıklanan 160 kişilik Parti Meclisi listesinde yer aldı. Yeni yapılanmada ekonomi, kalkınma, tarım ve teknoloji alanlarını kapsayan Politika Geliştirme Grubu'nda görevlendirildi.

GÜL ÇİFTÇİ BİNİCİ: CHP'nin hukuk ve örgüt yapılanmasında etkili isimlerden biri. Yeni dönemde Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilebileceği kulislerde konuşuluyor.

KERİM ROTA: Ekonomi ve finans alanındaki çalışmalarıyla tanınan isim, yeni Parti Meclisi'nde yer aldı.

SERKAN ÖZCAN: Ekrem İmamoğlu'nun ekonomi danışmanı olan Özcan, yeni yapılanmanın ekonomi kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri oldu.

ÖZGÜR KARABAT VE GÖKAN ZEYBEK:

CHP'deki değişim sürecinden itibaren İmamoğlu ile yakın siyasi mesai yürüten iki önemli isim. Karabat örgüt ve mali işler, Zeybek ise yerel yönetimler ve örgüt yapılanmasında öne çıkıyor...

Özel de kendi yakın çalışma ekibini ve Meclis grubundaki hâkimiyetini koruyor. Burhanettin Bulut (hakkında fezleke bulunan), Deniz Yücel, Murat Bakan, Gamze Taşcıer ve Yankı Bağcıoğlu gibi Özel'in A takımındaki isimler PM'deki yerlerini korudu. İmamoğlu'nun merkez sağa açılma niyeti de Cemal Enginyurt, Mehmet Salih Uzun, Bilal Bilici, Evrim Rızvanoğlu ve Ahat Andican gibi merkez sağ kökenli siyasetçilerin 160 kişilik listede yer bulmasında kendisini gösteriyor. Özel, direksiyonda oturan isim konumunda. İmamoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin etkili isimleri ile Politika Geliştirme Grubu'nda ve örgüt yapılanmasında hakimiyet kurmuş durumda.

SONUÇ: Önümüzdeki dönemde belirlenecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bu 160 kişilik büyük uzlaşmanın icra katında nasıl şekilleneceğini gösterecek. Özgür Özel genel başkanlık koltuğunda oturuyor. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun parti yönetimindeki ağırlığı da tartışmasız biçimde korunuyor. Rotanın belirlenmesinde eskisi gibi İmamoğlu'nun etkisi devam ediyor.