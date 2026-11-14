Davos’a alternatif

Antalya Küresel İklim Konferansı, zirvelerin zirvesi özellikleriyle devam ediyor. Antalya Zirvesi, yalnızca doğanın ve gezegenin geleceğinin tartışıldığı bir çevre buluşması değil, küresel güç dengelerinin yeniden kurgulandığı jeopolitik bir satranç tahtasına da ev sahipliği yapıyor.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen zirve, 196 ülkeyi bir araya getirirken 95 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile 7 uluslararası kuruluşun temsilcisi olmak üzere toplam 102 lider ve 300'ü aşkın bakan Antalya'da buluştu.

Programlara göre, küresel sıcaklık artışı, temiz enerji dönüşümü ve sıfır atık hedeflerinin konuşulduğu bu dev organizasyon, perde arkasında Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Güney Asya'dan küresel ateşkes arayışlarına kadar dünyanın en yakıcı krizlerinin çözümlenmeye çalışıldığı bir diplomasi merkezine dönüştü.

Zirvenin en sarsıcı ve dünya kamuoyunda en geniş yankı uyandıran anı, ev sahibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması oldu. Gazze'de yalnızca bir soykırım değil, asırlık zeytin ağaçlarının kesildiği, toprağın ve suyun zehirlendiği devasa bir çevre kıyımının da yaşandığını vurgulayan Başkan Erdoğan, siyonist, katil ve soykırımcı Netanyahu yönetiminin insanlık dışı politikalarına karşı küresel vicdanı ayağa kaldıran tarihî bir çıkış yaptı.

"Kış şartları ve sel altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgeye göndermek istediği insani yardım ve konteynerlerin engellenmesini sert bir dille eleştiren Erdoğan, tecrit politikalarının derhal son bulması gerektiğini ilan ederek iklim zirvesinin merkezine insan hayatını ve adaleti yerleştirdi. Antalya'nın stratejik ağırlığı yalnızca kürsüden verilen mesajlarla sınırlı kalmadı.

Türkiye'nin çevresinde devam eden ABD-İran ve Rusya-Ukrayna savaşları ile katil Netanyahu yönetiminin Lübnan'a, Suriye'ye ve Gazze'ye yönelik saldırıları, görüşme odalarında kritik diplomatik temaslara zemin hazırladı. Başkan Erdoğan, başta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere 20'nin üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile tarihî buluşmalar gerçekleştirdi.

SONUÇ: Antalya, 2-4 Nisan 2027'de 6. Antalya Diplomasi Forumu'na da ev sahipliği yapacak. Öyle görünüyor ki, COP31'in bıraktığı altyapı mirasıyla Antalya'nın özellikle Avrasya, Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar eksenindeki karar alıcılar için Davos veya Münih Güvenlik Konferansı'nın en güçlü alternatiflerinden biri hâline geleceği netleşti. Dünya zirvelerinin ilk akla gelen ülkesi artık BÜYÜK TÜRKİYE'DİR.