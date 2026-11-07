Takoz siyaseti

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, jeopolitik hamleler yaparak yeni dünya düzeninde yerini alıyor. Son tarihî jeopolitik hamle olan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, TBMM'den onay aldı.

Bu tarihî eşik, küresel sistemin tek kutupluluktan çok kutupluluğa evrildiği, bölgesel güç merkezlerinin kendi güvenlik mimarilerini kurduğu yeni dönemin en somut nişanelerinden biri. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen bu pakt, sadece askerî bir iş birliği değil, küresel güç dengelerini yeniden tanımlayan stratejik bir vizyonun eseri.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, MHP ve CHP'nin oylarıyla kabul edilerek yasalaşan bu anlaşma, Türkiye'nin ulusal güvenlik sınırlarını ve diplomatik nüfuz alanını kendi coğrafyasının çok daha ötesine taşıyor. Ancak Özgür Özel'in Yeni Parti'si bu anlaşmaya takoz koymak için HAYIR OYU verdi. DEM Parti, İYİ Parti, TİP, EMEP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de anlaşmaya karşı çıktı.

Mekke Savunma Anlaşması, Batı merkezli güvenlik konseptlerine körü körüne bağımlı olmak yerine, bölgesel sorunların yine bölgesel aktörler tarafından çözülmesi gerektiğine inanan proaktif bir dış politikanın sonucu olurken, Özgür Özel-Yeni Parti'nin karşı çıkışı, BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşüne engel olma amacı taşımıyor mu?

Özgür Özel ve arkadaşlarının geçmişte Libya, Suriye, Somali ve Doğu Akdeniz gibi bölgelerdeki askerî ve diplomatik varlığa yönelik karşı çıkışları unutulmadı.

Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilliği döneminde TBMM'ye gelen sınır ötesi askerî tezkerelere karşı sert bir muhalefet yürütmüştü. Ne oldu? Zaman içerisinde bölgesel dengelerin değişimini okuyamadılar. Bugün, Libya ile yapılan deniz anlaşmasıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri perçinlendi. Suriye bölünmedi. Bugün de yeni dünya gelişmelerini okuyamıyor, millî meselelerin partiler üstü olduğu gerçeğini maalesef göremiyorlar.

SONUÇ: Mekke İttifakı, küresel yönetişim sisteminin zayıfladığı bir süreçte, Orta Doğu'da hegemonya kurmaya çalışan küresel güçlere (ABD, Rusya, Çin) karşı yerli ve güçlü bir EKSEN alternatifi sunuyor. Yeni ülkelerin katılımıyla genişleme başarıyla tamamlanırsa, Mekke İttifakı'nın yeni dünya düzeninde küresel güçlerin Orta Doğu politikalarını doğrudan dikte edemeyeceği, kararların bölge başkentlerinde alınacağı çok kutuplu yeni bir güvenlik mimarisini kalıcı hâle getireceği değerlendiriliyor.