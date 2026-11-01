Kıyamet senaryosu

ORTA Doğu, bugünlerde Washington'dan yükselen savaş tamtamlarının gölgesinde, tarihin en büyük kırılmalarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım ara seçimleri öncesinde, "Seçimden önce kesinlikle saldırmayacağız" güvencesi vermesine rağmen, hemen ardından "Belki seçimden sonra" açıklamasını yapması, uluslararası kamuoyunda alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Pentagon'un Basra Körfezi'ne üç uçak gemisi ve 20 bini aşkın asker sevk etmesi, CENTCOM'un ise Beyaz Saray'a bizzat sunduğu üç günlük nokta atışı bombardıman planları, bu tehdidin sıradan bir blöf olmadığını gösteren gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Trump liderliğindeki Cumhuriyetçilerin önündeki en önemli engellerden biri, ABD'deki iç siyasi dengeler. Olası bir askeri harekâtın tetikleyeceği küresel petrol krizi ve akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişin, seçim sandığında seçmen tepkisine yol açabileceği değerlendiriliyor.



BÖLGESEL ÇATIŞMA RİSKİ



BU nedenle Trump'ın, seçim öncesinde operasyon seçeneğini erteleyerek siyasi açıdan daha elverişli bir zamanlamayı tercih ettiği yorumları yapılıyor. Ancak Beyaz Saray'daki şahin kanat ile Savunma Bakanı Pete Hegseth liderliğindeki askeri çevrelerin, ekonomik yaptırımlarla boğuşan İran yönetimini yoğun bir askeri baskıyla zayıflatabilecekleri hesabını yaptıkları konuşuluyor. Trump yönetimi İran'a doğrudan saldırı kararı alırsa, çatışmanın bölgesel sınırları aşarak zincirleme bir ekonomik ve siyasi krize dönüşme ihtimali bulunuyor. İran'ın olası bir askeri saldırıya verebileceği en önemli karşılıklardan biri, dünya petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmak veya tanker trafiğini ciddi biçimde aksatmak olabilir. Petrol fiyatlarının 120 dolar civarına yükseldiği bir ortamda, böyle bir gelişmenin küresel ekonomiye etkileri çok daha ağır olabilir. İran'ın Körfez ülkelerine, İsrail'e ve Lübnan'daki hedeflere yönelik füze saldırılarına başvurması, çatışmanın geniş bir coğrafyaya yayılmasına, bölgesel bir çatışmanın çok cepheli bir savaşa dönüşmesine yol açar.



SONUÇ: Trump'ın iç siyasetteki hesapları nedeniyle seçim sonrasına bıraktığı İran kartı, küresel dengeleri altüst edebilecek son derece tehlikeli bir gelişmenin habercisi olabilir. Seçimlerin ardından Washington'ın bu askeri seçeneği hayata geçirip geçirmeyeceği, yalnızca Orta Doğu'nun değil, 21. yüzyılın küresel siyasi ve ekonomik düzeninin geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Dünya, Washington'ın atacağı adımları endişe ile bekliyor.