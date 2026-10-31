Türk ekseni

TÜRK dünyasının asırlık yürüyüşü Ankara'da taçlandı. Tarihin akışı değişiyor. Türk Devletleri Teşkilatı, "Türk Yüzyılı"na yürüyor. Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "21. Asır Türk dünyasının yüzyılı olacak" şeklindeki tarihî çıkışıyla küresel jeopolitikte yeni bir eksenin ilanına sahne oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleri de katıldı. Bir gün sonra Ankara Zirvesi gerçekleştirildi. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği iki ayrı görüşme de dünyanın dikkatini çekti. Başkan Erdoğan, bir taraftan Asya jeopolitiğinin etkin güçleri arasında yer alan Türk devletlerinin liderleriyle tarihî kararlar alırken, diğer taraftan Trump ile yürütülen mekik diplomasisiyle Batı ve Doğu dengelerini yeniden şekillendirebilecek küresel bir stratejinin ipuçlarını verdi.

Zirvenin ana teması olan "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" vizyonu çerçevesinde Başkan Erdoğan'ın hitabının öne çıkan bölümlerini analiz edelim. Başkan Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar kardeşiz" diyerek birlik mesajını en üst perdeden verdi.



ENERJİ MERKEZİ



BU vurgu, jeopolitik risklerin arttığı küresel konjonktürde Türk devletlerinin dış müdahalelere ve iç ayrışmalara karşı ortak bir dayanışma zemini oluşturma çabasını yansıtıyor. "Aile fotoğrafı" metaforu, teşkilatın yalnızca diplomatik veya ekonomik bir ortaklık olmadığını, aynı zamanda köklü kültürel ve tarihî bağlara dayandığını ortaya koyuyor. Ticari ve lojistik entegrasyona değinen Başkan Erdoğan, Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmenin önemine dikkat çekti. "Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru, yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır" mesajını verdi.

Bölgesel istikrara da değinen Başkan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temasları desteklediğini belirterek kalıcı barış için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Zirvede kabul edilen 2027 Yol Haritası kapsamında savunma sanayiinde ortak üretim ve teknolojik iş birliği konularının gündeme alınması, TDT'nin bölgesel güvenlik alanındaki iş birliği kapasitesini artırma potansiyeli taşıyor.

SONUÇ: Dünya siyasetinin Batı (NATO/AB) ve Doğu (Rusya/Çin) eksenleri arasında rekabetin yaşandığı bir dönemde, Ankara merkezli "Türk Ekseni" yeni bir jeopolitik denge unsuru olarak öne çıkıyor. Asırlardır aynı tarihi, kültürü ve medeniyet birikimini paylaşan Türk dünyası, ortak geleceğini inşa etmek için Ankara'da yeni bir adım atıyor...