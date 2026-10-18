Mesaj açık

Türkiye finans piyasaları, yakın tarihin en büyük sınavlarından birini "fon olayı" ile veriyor. Yaklaşık 455 bin yatırımcıyı doğrudan etkileyen ve milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşan olaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan anında müdahale etti.

Başkan Erdoğan'ın koordinasyonunda yürütülen incelemeler, devletin bu olayı sistemik bir çöküşe izin vermeden yönetme kararlılığını ortaya koyuyor.

Başkan Erdoğan, fon olayına parmak basarken meseleyi adeta bir "cerrah titizliğiyle" yönettiklerini vurgulayarak piyasalara güven, manipülatörlere ise açık bir uyarı verdi.

Devletin bu olaydaki yol haritası; mağduru korumayı, suistimalleri cezalandırmayı ve finansal sistemin ana omurgasını ayakta tutmayı hedefleyen üç ayaklı bir stratejiye dayanıyor.

Devlet, 17 Eylül'den bu yana Fon Koordinasyon Kurulu vasıtasıyla neşteri vuruyor. Şimdi asıl görev, bu cerrahi müdahaleyi kapsamlı bir temizlikle sonuçlandırırken reel sektörü besleyen finans damarlarını açık tutmak ve geleceğin inovasyon ekosistemini bu lekelerden arındırarak büyütmek. Tasfiye süreci başladı.

SPK kararıyla usulsüzlük ve manipülasyon tespit edilen 131 yatırım fonunun tasfiye işlemleri, İş Bankası ve Ziraat Bankası koordinasyonunda resmî olarak yürütülüyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 84 kişi tutuklandı, 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı ve 27 şüpheli hakkında arama kararı çıkarıldı.

Ayrıca eski SPK Başkanı Ömer Gönül hakkında da soruşturma izni verildi. Mal kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla 46 şirketin, 18 fonun ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu. Ayrıca 37 yeni şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

KANUN ÇIKTI

Fon Kanunu teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda kanunlaşması bekleniyor. Ekim ayı içerisinde mağdur yatırımcılara yönelik ilk ödemelerin yapılması planlanıyor.

Yurt dışına kaçırıldığı değerlendirilen varlıklarla ilgili olarak 278 gerçek ve tüzel kişinin banka hesapları, nakit varlıkları ve kripto varlıklarına bloke konulduğu bildirildi.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 30 Eylül 2026'dan bu yana titiz incelemeleri sürüyor. 20 tecrübeli uzmanın, ortaya atılan tüm iddiaları ve gizli ya da açık dijital ve fiziki verileri incelediği belirtiliyor. Türkiye'nin finansal sisteminde güvenin yeniden tesis edilmesi için gözler şimdi DDK raporunda.

Mesaj açık: Mağdurun hakkı korunacak, haksız kazançla mücadele edilecek ve finansal sistemin güvenilirliği için gereken adımlar atılacak.