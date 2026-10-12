Yeni parti eski kavga

İç siyasette kulisler hiç olmadığı kadar hareketli. Ankara koridorlarından sızan bilgilere göre kasım ayı, Türkiye siyasetinde kartların yeniden dağıtıldığı, dengelerin değiştiği çok sıcak bir kırılma dönemine sahne olmaya hazırlanıyor.

Bu hareketliliğin merkezinde iki ana hareket alanı var: Birincisi, belediyelerde dengeler hızla değişiyor. İkincisi ise CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadele giderek sertleşiyor.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylık süreci üzerinden sert bir tartışma yaşanıyor. Bu süreçte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mart 2027'de yapılması planlanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayında genel başkan adayı olacağını açıkladı.

Ümit Uysal'ın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın bir isim olduğu biliniyordu; ancak kendisi CHP'den ayrılmadı ve Yeni Parti'ye geçmedi.

Ümit Uysal'ın CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklamasından sonra kulislere yeni bilgiler sızdı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski partisi CHP'nin kurultay sürecini yakından takip ettiği ve CHP Genel Başkanlığı için kendine yakın bir ismi aday göstereceği iddia ediliyor.

Bu kulis CHP'yi çok hareketlendirirken, CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in eski partisinden tamamen kopmadığı ve CHP içinden elini çekmediği tartışmalarını başlattı.

Özgür Özel'in, ayrıldığı CHP içinde kendilerine yakın olan adayları arka planda desteklemek, delege çalışması yapmak ve 2027'nin nisan ayında yapılması planlanan CHP kurultayında bir genel başkan adayı çıkartıp seçtirmek gibi bir planı olduğu söyleniyor.

Yeni Parti'nin isminin değişip değişmeyeceği kasım ayı başında belli olacak. Olası bir değişiklik durumunda yola Türkiye'nin Yeni Partisi, Milletin Yeni Partisi veya Halkın Yeni Partisi isimleri ile devam etmeyi düşünüyorlar.

Kulislerde ilginç bir tartışma daha var: Milletin Yeni Partisi isminin kısaltılmış hali "MYP" oluyor. Bunun üzerinden "M (Mansur'un) Yeni Partisi" esprileri yapılırken, Özgür Özel'in "Halkın Yeni Partisi" ismini çok istediği söyleniyor.

Halkın Yeni Partisi ismine ise Ekrem İmamoğlu'nun karşı olduğu, onun yerine "Türkiye'nin Yeni Partisi" veya "Değişim Partisi" ismini istediği konuşuluyor.

Yeni Parti'de resmi il kongreleri 24-27 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, 14-15 Kasım'da ise Büyük Kurultay yapılacak. Yeni Parti ilçe kongrelerinde yüzde 47 oranında bir değişim gerçekleşti. İl başkanları ve bu kongrelerden çıkacak Büyük Kurultay delegeleri geleceği belirleyecek.

Milletvekillerinin seçim öncesinde yakın adamlarına "il başkanı yapma" sözleri verdiği, ilçelerden sonra il başkanlığı seçiminde de başarısız çıkmaları halinde 25-30 milletvekilinin Yeni Parti'den ayrılıp CHP'ye geçeceği iddia ediliyor.

Sonuç: Yeni Parti il kongrelerinden çıkacak Büyük Kurultay üyeleri listesi çok kritik. Büyük Kurultay'da partinin en yetkili organı olan Parti Meclisi (PM) üyesi olma ve partinin yönetim kadrosuna (MYK) seçilme imkanı doğacağından, Yeni Parti milletvekillerinin şimdiden dişe diş çalışmalar yaptığı gözleniyor. Yeni Parti Büyük Kurultayı sonrasında, partiye hakim olma konusunda Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in birbirlerine ters düşme olasılığının da güçlü bir şekilde gündeme geleceği değerlendiriliyor.