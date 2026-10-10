FON olayıyla ilgili, A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda bulunan 43 bin 643 mağdur yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan anaparaları ödendi. Fon mağdurlarına yönelik ödemelerin devam etmesiyle 350 bin mağdurun sorunlarına çözüm bulunması hedefleniyor. Ardından 1 milyon liranın üzerinde kaybı bulunan mağdurlar için de devletin devreye girmesi bekleniyor.

"Yaparsa Erdoğan yapar" söylemi, Türk siyasi literatüründe Başkan Erdoğan'ın krizleri çözme, büyük projeleri hayata geçirme ve güçlü liderlik imajını özetleyen siyasi yaklaşımlardan biridir. Son fon olayında da Erdoğan'ın tecrübesinin kritik rol oynadığı savunuluyor. Çarkı tersine çevirdiği ve krizin çözümü için devreye girdiği belirtiliyor. Başka bir ifadeyle, "Krizi yine o çözdü" yaklaşımı öne çıkıyor.

Erdoğan, krizin başından itibaren sert ve net bir üslup benimsedi. Yaptığı açıklamalarda, piyasada manipülasyon yapan ve haksız kazanç sağlayanlara karşı taviz verilmeyeceğini şu sözlerle vurgulamıştı: "Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkârlık ve sahtekârlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir."

Başkan Erdoğan'ın fon mağdurlarına çözüm getirilmesi ve devlet kurumlarının hızla harekete geçirilmesi yönündeki yaklaşımıyla birlikte, "Ucu nereye kadar varırsa varsın, hesap sorulacak" mesajı öne çıkıyor. Böyle bir süreçte Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tutumu, sert siyasi açıklamaları ve gerilimi artırdığı öne sürülen söylemleri üzerinden eleştiriliyor.

Bu yaklaşımın siyasetin üslubunu ve yönünü olumsuz etkilediği savunuluyor. Özel'in kışkırtıcı ifadeleri ve siyasi rakiplerine yönelik açıklamaları, yalnızca kendi tabanında değil, Türk demokrasisinde de tartışmalara yol açıyor. Bu saldırganlığın ve kontrolsüz öfkenin arkasındaki siyasi hedefleri sorgulamak gerekiyor. Özel'in önceliğinin Türkiye'nin geleceği değil, kendi siyasi geleceği olduğu yönündeki eleştiriler dikkat çekiyor.

Özel, günü kurtarmaya yönelik sert ve yıkıcı siyaset tarzıyla liderliğini sürdürmeye çalışabilir. Ancak kalıcı siyasi hareketler, yalnızca suçlamalar ve gerilim üzerine değil; güven, tutarlılık ve somut projeler üzerine inşa edilir. NOKTA...