Yeni dünya düzeni

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 22 Eylül'de gerçekleşecek zirvesine katılacak. Yine mazlumların sesi olacak. Başkan Erdoğan'ın her yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu zirvelerinde gerçekleştirdiği hitaplar ve diplomatik görüşmeler, Türk dış politikasının küresel ölçekte vitrine çıktığı önemli unsurlardan biridir.

Başkan Erdoğan'ın önceki BM Genel Kurulu hitaplarında dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür", "Dünya daha adil olabilir" ve "İsrail'in sınırları neresidir?" mesajları dünyada yankı uyandırmıştı.

Bu yıl da her alanda zirveye oynayan Türkiye yılı olarak kayıtlara geçiyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi temsilen birçok küresel ve bölgesel uluslararası zirveye katılıyor ve katılmayı sürdürecek.

Erdoğan, NATO'ya üye 31 ülkenin liderini 7-8 Temmuz'da Ankara'da ağırladı. Burada NATO'nun geleceğine ilişkin stratejik kararlar alındı. COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Liderler Zirvesi, 2026 yılı ekim ayında Ankara'da yapılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT): Türkiye, Gazze ve Orta Doğu'daki krizlerin çözümü amacıyla düzenlenen liderler zirvelerinde aktif rol alıyor.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Bişkek Zirvesi: Başkan Erdoğan, 1 Eylül'de zirveye katıldı. Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok üye ülke lideriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BRICS Liderler Zirvesi: Türkiye, çok boyutlu dış politikası çerçevesinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde de yerini aldı.

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi: Avrupa kıtasındaki güvenlik ve istikrarın ele alındığı geniş katılımlı Macaristan Zirvesi'ne katıldı.

G20 Liderler Zirvesi: Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvelerine Türkiye'yi temsilen katılıyor. 15 Aralık 2026'da ABD'nin Miami kentinde yapılacak toplantıya katılım gündemde.

Zengezur Koridoru Bağlantısı (Kars-Dilucu Hattı): Türkiye'yi Nahçıvan üzerinden doğrudan Azerbaycan'a ve Orta Asya'ya bağlayacak koridor kapsamında, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın inşası sürüyor.

Kalkınma Yolu Projesi (Gaziantep- Ovaköy Hattı): Irak'ın Büyük Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye sınırındaki Ovaköy'e ulaşacak bu devasa güzergâh için Türkiye kesiminde 615 kilometrelik Gaziantep- Ovaköy demir yolu için 5,8 milyar dolarlık, 320 kilometrelik Şanlıurfa-Ovaköy otoyolu için ise 2 milyar dolarlık yatırım planlandı.

Avrupa Entegrasyonu (Marmaray ve Kapıkule): Her iki koridordan gelen yüklerin kesintisiz biçimde Avrupa'ya ulaştırılması amacıyla Kapıkule'ye kadar uzanan ulusal demir yolu ağları güçlendirilmekte; Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü lojistik hatları optimize edilmektedir.

SONUÇ: Küresel koridorların Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımlar çok büyük olacak. Evet... Türkiye Yeni Dünya Düzeni'ne stratejik, jeopolitik ve jeo-ekonomik hamlelerle çok iyi hazırlanıyor...