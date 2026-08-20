Türkiye'nin deniz kalkanları Doğu Akdeniz ve Ege'ye tek tek kuruluyor. MAVİ VATAN, sadece askerî gemilerimizin bayrak gösterdiği bir su kütlesi değil; üzerinde idari tasarrufta bulunduğumuz, hukuki mevzuat uyguladığımız ve koruduğumuz vatan toprağıdır.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye; Doğu Akdeniz, Adalar Denizi (Ege) ve Karadeniz'de "Mavi Vatan" stratejisiyle denizlerdeki egemenliğini stratejik hamlelerle geliştiriyor.

Katil, soykırımcı, Siyonist Netanyahu ile Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın oluşturduğu ittifakın Doğu Akdeniz'e yönelik sinsice planları Türkiye tarafından adım adım takip ediliyor.

Olası oldubittilere karşı Türkiye, anında hem masada hem de sahada son derece stratejik hamleler yapıyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan stratejisinde çok önemli bir hamle yaptı; Mavi Vatan'ın sınırlarına silinmez bir hukuki mühür daha vurdu.

Türkiye, Mavi Vatan'daki egemenlik haklarını pekiştirmek amacıyla Ege ve Akdeniz'de iki büyük bölgeyi "Deniz Milli Parkı" ilan etti.

Bu kapsamda Muğla'nın Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçeleri açıklarında 21 bin 706 kilometrekarelik Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile Çanakkale ve Tekirdağ sınırları içindeki bin 742 kilometrekarelik Kuzey Ege Deniz Milli Parkı kuruldu.

Mavi Vatan'ın yaklaşık yüzde 5'ini koruma altına alan bu tarihî hamle, sadece çevresel bir koruma bilinci değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz jeopolitiği açısından stratejik bir kalkan niteliği taşıyor.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı olarak ilan ettiği ilk "Deniz Milli Parkları", Ankara'nın deniz jeopolitiğinde "reaktif", yani tepki veren bir pozisyondan, oyun kurucu ve "proaktif" bir konuma geçtiğinin en net göstergesidir.

Türkiye, bu hamlesiyle uluslararası kamuoyuna şu mesajı net olarak veriyor: "Mavi Vatan'ın her bir metrekaresinde idari, hukuki ve çevresel yetki tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir." Bu hamle, Türkiye'nin dünyada deniz yetki alanlarında milli park ilan edebilen seçkin ülkeler arasına girmesini sağlıyor.

Stratejik Önemi: Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege Aksı ilan edilen bölgelerin koordinatları incelendiğinde, kararın ne kadar hassas bir askerî ve siyasi zekâyla planlandığı anlaşılmaktadır.

MEİS VE DOĞU AKDENİZ HATTI

Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı, Meis Adası çevresinde sık sık yetki alanı tartışmalarının yaşandığı kritik bir bölgeyi kapsıyor. Türk devlet aklı, geçen yıl bu bölgeyi kontrol edecek Deniz Kuvvetleri Amfibi Merkezi kurmuştu.

Türkiye, egemenlik haklarını koruma iradesini kara sularının ötesine taşıyarak Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı tezlerini idari bir koruma statüsüyle perçinliyor.

KUZEY EGE SINIRI

Limni, Semadirek ve Taşoz adalarına yakın konumda yer alan Kuzey Ege Deniz Milli Parkı, Ege Denizi'ndeki hukuki pozisyonumuzla tam uyumludur.

Deniz Kuvvetleri, Çanakkale'de de Deniz Amfibi Merkezi kurmuştu. Bu adımlar, Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde (Ege) tek taraflı egemenlik iddiasında bulunmaya çalışan dış mahfillerin hareket alanını daraltmaktadır.

Evet, hem ekolojik egemenlik hem de seyrüsefer güvencesiyle devasa bir ekosistem devlet güvencesi altına alındı. Bu parklarda Türkiye'nin askerî eğitim alanları, balıkçılık hakları ve Mavi Vatan'daki enerji/sismik araştırma faaliyetleri devam edecek.

Park sınırları içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak seyrüsefer serbestisi de eksiksiz şekilde korunacak. Yani Türkiye, uluslararası alanda elini güçlendiren diplomatik bir pozisyona sahip olacak.

KKTC'NİN TDT SÜRECİ

Türk Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde askerî iş birliği mekanizmasını ilmek ilmek örüyor.

Türk Devletleri Teşkilatına KKTC'nin tam üye olması da gündeme giriyor. Can kardeşimiz Azerbaycan'ın, KKTC'nin TDT'ye tam üyeliğini desteklediği açıklandı.

YAVRU VATAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EMİN ELLERDE.