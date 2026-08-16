Türk siyasi tarihinin akışını değiştiren, Anadolu'nun sessiz devrimini gerçekleştiren AK Parti, 25. kuruluş yıl dönümüne ulaştı. Başkan Erdoğan'ın kurduğu ve ilk seçimde iktidara taşıdığı, Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve değişim yolculuğunda attığı adımlarla 25 yılı geride bırakan AK Parti, 25'inci yıl dönümünü Ankara Millet Bahçesi'nde yüz binlerce vatandaşımızla kutladı. Erdoğan, mitingde maziden atiye çok anlamlı, tarihi dersler içeren bir konuşma yaptı.

Konuşmanın mazi bölümünde geçen 25 yılın başarı hikâyesi, ati bölümünde ise önümüzdeki 25 yılın (2053 hedefi), 50 yılın (2071 hedefi) Türkiye Yüzyılı vizyonunu şekillendiren stratejik bir manifesto niteliğinde oldu. Erdoğan, dünyaya mesaj verirken tarihe unutulmaz bir not düştü:

"Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor..."

Erdoğan, değişen seçmen sosyolojisine ve gençlerin gelecek arayışlarına doğrudan hitap edilerek, parti içi yenilenme ve dinamizm mesajı şu sözlerle verdi: "İçim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. En büyük eserim, işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur!"

Emperyalist ülkelerin aparatları üzerinden Türkiye'nin ayağına takılmak istenen prangaları kıran, Terörsüz Türkiye sürecini başarı ile yöneten Erdoğan'ın 25. yıla özel anlam kazandıran ifadeleri derinlikliydi. "21'inci yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı' yapacak olan kardeşlik."

PLANLARI ALTÜST EDİYORUZ

"... Bizi var eden, bin yıldır bu coğrafyaya hâkim kılan, Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Ne yapıyorsak, bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye bırakmak için yapıyoruz. Birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. Bakın, biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da altüst ediyoruz."

Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi yürüyüşü, modern Türkiye tarihinin en köklü dönüşüm dönemlerinden birini oluşturuyor. 2000'li yılların başından bu yana süregelen bu dönem; altyapı yatırımlarından dış politikaya, savunma sanayisinden kurumsal dönüşümlere kadar çok geniş bir yelpazede yapısal değişimlere sahne oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anlam ve önemi çok büyük. Erdoğan, Türkiye'nin geleneksel bürokratik ve askeri vesayet yapısını kırarak sivil siyasetin alanını genişletti. Bu sürecin en radikal adımı kurumsal yönetim modelinde yaşandı.

Askeri ve bürokratik vesayet kırıldı, sivil denetim pekiştirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, çok başlılığı önledi ve karar alma mekanizmalarını hızlandırmak amacıyla yürütmeyi tek bir merkezde topladı.

Erdoğan liderliğinde AK Parti, geleneksel tek eksenli (Batı endeksli) dış politika çizgisinden çıkarak "Dünya beşten büyüktür" vizyonuyla çok kutuplu, proaktif ve insani bir dış politika benimsedi.

Suriye, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'de sahada askeri ve diplomatik varlık gösterilerek Türkiye'nin onayı olmadan bölgede denklem kurulamayacağı kanıtlandı. Jeopolitik alanlarda Türkiye, küresel diplomasinin ve çözümlerin merkezine taşındı.