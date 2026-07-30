Stratejik Irak hamlesi

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden biri olan enerjide bağımsızlık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı stratejik adımlarla güçlenmeye devam ediyor.

Türkiye ile Irak arasında imzalanan ve günlük 1 milyon varil petrol tedarikini öngören anlaşma, sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik açıdan da tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

GÜÇLÜ TİCARET KORİDORU

Bu anlaşma, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırırken, dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir kaynak çeşitliliği sağlayacak. Irak açısından ise petrolünü güvenli ve yüksek kapasiteli bir güzergâh üzerinden dünya pazarlarına ulaştırma imkânı sunacak.

Özellikle küresel enerji piyasalarında belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye-Irak enerji iş birliği iki ülke arasındaki stratejik güveni de pekiştiriyor.

Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Ceyhan Limanı'nın önemi daha da artarken, Türkiye enerji koridoru ve bölgesel enerji merkezi olma hedefinde önemli bir avantaj elde ediyor.

Irak gazı, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni ulaştırma yatırımlarıyla birlikte bu iş birliği, enerji ortaklığının ötesine geçerek güçlü bir ticaret koridorunun temelini oluşturuyor.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK YOLU

Bu süreç, 2017 yılında ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası'nın doğal bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Yerli sondaj filosunun kurulmasıyla Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası keşfedildi, Doğu Akdeniz'de etkin arama faaliyetleri yürütüldü ve Türkiye dünyanın en büyük derin deniz sondaj filolarından birine sahip oldu. Bugün Türk enerji gemileri uluslararası sularda da faaliyet gösteriyor.

Şırnak Gabar'da artan petrol üretimi, LNG terminalleri, doğal gaz altyapısı, yenilenebilir enerji yatırımları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projeler, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren stratejik hamleler olarak öne çıkıyor.

Enerjide atılan bu adımlar, Türkiye'yi yalnızca enerji tüketen bir ülke olmaktan çıkarıp bölgesel enerji merkezi haline getirme hedefini destekliyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunda enerji bağımsızlığı, ekonomik kalkınmanın ve küresel rekabet gücünün en önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.