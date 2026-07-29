Algı oyunları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 2. İletişim Şûrası'nda ders niteliğinde önemli uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde devleti hedef alanların foyalarının ortaya çıktığını ve hesap vermeye başladıklarını vurguladı. Başkan Erdoğan sözlerine "Filenin Sultanları"nı tebrik ederek başladı. "Türk kadınının gücünü ve başarısını tüm dünyaya bir kez daha gösteren Türkiye Milli Voleybol Takımımız'ın muhteşem kızlarını alınlarından tek tek öpüyorum.

Sahada gösterdiğiniz inanç, azim ve mücadeleyle sadece şampiyonluğu değil, 86 milyonun gönlünü de bir kez daha kazandınız. Yaşattığınız büyük gurur ve mutluluk için minnettarız" dedi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, "DEVLET YOK, AHBAP VAR" tezgâhını kuranlara sert mesajlar gönderdi. AHBAP soruşturmasına işaret etti. "Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor" dedi. Başkan Erdoğan, "Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlığın sergilendiğini" hatırlattı. Devlet ile milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını söyledi.

ALGORİTMA FAŞİZMİ

Başkan Erdoğan, "Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından beşinci kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık" dedikten sonra önemli bir noktaya dikkat çekti: "Günümüzde olgu ile algı arasındaki makas giderek açılırken, kitleler 'algoritma faşizmi' denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Oysa iletişimin temel amacı, doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmaktır. Dezenformasyon ve manipülasyonun mebzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı, bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı hâline getiriyor."

SONUÇ:

Başkan Erdoğan, "6 Şubat depreminde milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmî kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi" dedikten sonra, dezenformasyonun her çeşidiyle mücadele edildiğini söyledi. Bunu bir millî güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek şu sözleri kaydetti: "Çünkü günümüzde dezenformasyon, yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş; biz dâhil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz."