Yeni Parti’nin derin şifreleri

CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in, partinin isminden başlayarak logosu, parti meclisi üyeleri ve A takımına getirilen isimlerin politik tomografisi çekildiğinde ilginç ve manidar gerçekler ortaya çıkıyor. Yeni Parti'de Özel'in ikilemleri, taklitçiliği ve çelişkileri, aklının böldüğü CHP'de kaldığını gösteriyor. Özgür Özel'in, Atatürk'ün CHP'yi kuruluş yöntemlerini taklit ederek Yeni Parti'ye "ÖZ CHP" imajı yükleme çalışması başlı başına dikkat çekiyor. Atatürkçü oluşunu ispatlama faaliyeti insanları güldürüyor.

Özel'e sormak lazım: "Yeni Parti'yi CHP'nin mirasçısı havasına sokmaya uğraşıyorsun. Gözün CHP'de kalmış. O zaman CHP'yi neden böldün?" 23 Nisan 1920'ye, 1. Meclis'in açılış gününe öykünen Özgür Özel, bundan 106 yıl önceki millet bütünlüğünü içeren tabloyu çizebiliyor mu? Hayır. CHP'nin 13 yıl Genel Başkanlığı'nı yapmış Kemal Kılıçdaroğlu'na "HAİN KEMAL" saldırılarına, ceketlerini alıp gitmek yerine CHP'yi yıkmak için akla hayale sığmayan işlere tevessül etmelerine bakılırsa, milletin bütünlüğünü düşündükleri yok.

LOGO ACELEYE GELMİŞ

Yeni Parti ismi üzerinden dikkati çeken yorumlar ilk andan itibaren yoğunlaştı. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun YENİ PARTİ kurma sevdasını uzun zamandır biliyoruz. EKİM isimli bir partinin kurulması yönündeki gizli çalışmalar 2023 yılında başlamıştı. Bu isim tescillenmişti. EKİM'in açılımı E(Ekrem) İM(İmamoğlu) idi. Çok konuşulduğundan ve üzerinde sert tartışmalar döndüğünden dolayı İmamoğlu vazgeçti.

YENİ PARTİ isimli partiyi kurdurttu.

YENİ'nin açılımı da ilginç: Yürüyüşün Y'si, Ekrem'in E'si, Netflix'in N'si, İmamoğlu'nun İ'si... Ne tesadüf, EKİM gibi YENİ'de de Ekrem İmamoğlu mesajı verildiği konuşuluyor. Sosyal medyadaki diğer bir benzetme de şu: Yeni Parti'nin kısaltılmış ismi olan YEPAR, "CHP'nin mirasına 'Y(e)Par-tisi' mi sahip olacak?" sorusunu akıllarda dolaştırıyor.

Siyaset kulislerinin en sıcak başlığı, Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin program ve tüzüklerindeki farklılıklar. Özel, Yeni Parti'nin sembolik törenlerle ÖZ CHP imajı oluşturmasına çalışıyor ama iki partinin stratejik ve yapısal olarak ayrıştığı keskin hatlar dikkat çekiyor.

PARTİ MECLİSİ TOMOGRAFİSİ

Özgür Özel'in sağ kolları olarak bilinen milletvekileri Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ile Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer parti meclisine alınmadı. Bu konuda, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in tartıştıkları öğrenildi. İmamoğlu, Özgür Karabat ve Taşkın Özer'in PM'ye alınmasını ve oradan genel başkan yardımcılığı görevine getirilmesini istedi. Özgür Özel bu isimlere itiraz edince, İmamoğlu da Özgür Özel'in sağ kolları Ağbaba ve Bulut'un PM listesine girmesini veto etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özellikle bu 4 isme yönelik, CHP'yi arındırma yolunda bunu örnek aldığı biliniyordu.

10 VEKİLİ YEDEK BIRAKTI

Özgür Özel yönetiminin iki numaralı ismi olan Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı olan Gül Çiftçi aynı zamanda Özel'in parti meclisi üyesi. İstifa etmemeleri çok dikkati çekti. Bu isimlerin, Yargıtay'ın bir bozma kararı çıkarsa Özgür Özel'in yeniden CHP'ye dönüşünü organize edecekleri konuşuluyor. Özel'in bir taktik olarak CHP'de 10 milletvekilini YEDEK olarak tuttuğu öne sürülüyor.

SONUÇ: Yeni Parti ile CHP arasındaki temel stratejik, yapısal ve ideolojik ayrılıklar VAR. CHP, Altı Ok ilklerine dayalı tarihsel ve ulusalcı reflekslerini koruyor. Özgür Özel,CHP kodlarına yakın solcu eğilimgösterirken; İmamoğlu daha Batıcıve liberal bir çizgiyi benimsedi.

Siyasi kulislerde, Yeni Parti'nin kimliği konusunda da Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in ilk kurultay sonrasında fikri ayrılıklarının artacağı ve arka planda İmamoğlu'nun, önde Özel'in olduğu ikili liderliğinin sürmesinin zor olduğu değerlendiriliyor...