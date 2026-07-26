Gök vatan emin ellerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu temelinde hayata geçirdiği Mavi Vatan ve GökVatan stratejileri kapsamında önemli hamleler peş peşe geliyor. Türkiye'nin "Gök Vatan" vizyonu; savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmayı, hava sahasında tam bağımsızlığı sağlamayı ve yerli teknoloji kapasitesini küresel ölçekte en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu vizyonun omurgasını ise TUSAŞ ve ROKETSAN oluşturuyor.

Gök Vatan'ın zirvesini temsil eden projelerin başında gelen KAAN (5. nesil millî ve yerli savaş uçağı) programında önemli gelişmeler yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatların 2028 yılında yapılması planlanıyor. Trump yönetimi, KAAN savaş uçaklarında kullanılacak 80 adet GE F110 motorunun (700 milyon dolar) satışını resmen ABD Kongresi'ne bildirdi. Millî savaş uçağı motoru TF35000 devreye girene kadar ABD'den gelecek F110 motorları, KAAN'ın seri üretiminin temel gücünü oluşturacak. KAAN'ın tamamen yerli güç grubuna geçiş sürecinde çalışmalar hız kazandı. Eskişehir'de geliştirilen TF35000 motorunda Ön Tasarım İncelemesi (PDR) tamamlanma aşamasına geldi. Sonbaharda KAAN'ı yeniden gökyüzünde göreceğiz.

ROKETSAN BAŞARDI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gök Vatan vizyonu kapsamında ROKETSAN'ın geliştirdiği sistemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"ROKETSAN tarafından TAYFUN, BORA, İHA-122 ve İHA-230 Balistik Füze Sistemleri; ATMACA, KARA ATMACA, KAPSÜLLÜ ATMACA, ÇAKIR, SOM ve SOM-J Seyir Füze Sistemleri; Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü oluşturan BURÇ ve ALKA, Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi; SUNGUR, LEVENT, HİSAR ve SİPER Hava Savunma Füze Sistemleri; CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistemi ile GÖKBORA Görüş Menzili Ötesi Havadan Havaya Füze Sistemi; TRG-122, TRG-230 ve TRG-300 Güdümlü Roket Sistemleri ile TRLG- 122 ve TRLG-230 Lazer Güdümlü Roket Sistemleri; T-107 ve T-122 Çok Namlulu Roketatar Sistemleri; UMTAS, L-UMTAS, OMTAS, CİDA ve KARAOK Tanksavar Silah Sistemleri; Yeni Nesil AKYA ve ORKA torpidoları; ALPAGUT, EREN, NEŞTER, METE ile SİHA'larda etkinliği kanıtlanan MAM-C, MAM-L ve MAM-T Akıllı Mühimmat Ailesi, ŞİMŞEK-2 uydu fırlatma aracı ile balistik koruma ve zırh çözümleri başta olmak üzere TSK'nın harekât ihtiyaçlarına yönelik birçok kritik ürün geliştirilmektedir."

ANKA-3 TESTİ GEÇTİ

Öte yandan Türkiye'nin ilk millî jet eğitim ve hafif taarruz uçağı, TUSAŞ üretim hatlarından çıkarak filo envanterine katılmak üzere seri üretime geçti. ANKA-3 insansız savaş uçağı prototipleri ise düşük radar görünürlüğüyle test uçuşlarını başarıyla tamamladı. Türk SİHA teknolojisinin öncü şirketi BAYKAR ile İtalyan savunma devi Leonardo, Avrupa pazarı için ortak insansız hava araçları üretmek ve insanlı-insansız savaş uçaklarının birlikte görev yapmasını sağlamak amacıyla stratejik bir ortaklık kurmuştu. Bu iş birliği meyvelerini vermeye başladı.

Baykar ve Leonardo, kurdukları LBA Systems ortak girişimi aracılığıyla Bayraktar TB3 SİHA'yı Avrupa pazarına açtı. Bölgesel riskler ve artan balistik füze tehditleri karşısında Türkiye, katmanlı ulusal hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Fransız-İtalyan ortak konsorsiyumu Eurosam (MBDA ve Thales ortaklığı) tarafından üretilen SAMP/T hava savunma sisteminin tedarikine ilişkin Ankara ile NATO Zirvesi kapsamında önemli temaslar gerçekleştirildi...