Her yeni, yeni değildir

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'yi bölen imzayı atarak ayrıldı ve Yeni Parti'yi kurdu. Yeni Parti'nin, Ekrem İmamoğlu'nun sesi olacağı ifade ediliyor. Partinin siyasi çizgisinin de Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiği uzun süredir konuşuluyor. Yeni partinin, ANAVATAN Partisi kodlarında bir siyasi yapı olacağı iddia ediliyor. Özgür Özel ise siyasi çizginin CHP'ye oldukça benzemesini arzu ediyordu. Özel ve kurmaylarının hazırlıkları, yeni partinin CHP'nin temel ilkelerinden kopmasını değil, bunları yeni bir siyasi anlayışla sürdürmesini hedefliyordu. Yeni Parti'nin siyasi çizgisinin Silivri Cezaevi'nde şekillendiği de öne sürülüyor. Özel, Yeni Parti'yi adeta CHP'nin mirasçısı gibi göstermek için büyük çaba sarf etti.

Nitekim Özel ve arkadaşları, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi bölmenin ezikliğini gidermek istercesine, Yeni Parti'yi Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak ve bazı semboller üzerinden kurmaya çalıştı. Yeni Parti'nin kuruluş tarihinin 24 Temmuz olarak belirlenmesiyle, Türkiye'nin bağımsızlığını tescil eden Lozan Antlaşması'na ve bu görüşmelere katılan CHP'nin eski Genel Başkanı İsmet İnönü'ye atıfta bulunuldu. Özel ve arkadaşları topluca Hacı Bayram Camii'nde namaz kıldı, Birinci Meclis önünde fotoğraf çektirdi ve ilk toplantılarını Anadolu Kulübü'nde yaparak Atatürk'ün dönemini taklit etti.

TARTIŞMALI İSİMLER

Özgür Özel, kurdukları partinin logosuyla da dikkat çekici mesajlar vermeye çalıştı. Logoda sadece kırmızı büyük harflerle "YENİ", altında ise küçük harflerle "Parti" ibaresi yer aldı.

Bu logoyla CHP'nin meşhur Altı Ok amblemine veda edildi. Yeni logo, sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından akşam sofralarının bir içkisini çağrıştırdığı yönünde yorumlandı.

Logo ile birlikte paylaşılan görselde Özgür Özel, Atatürk'ün giydiği şapkaya benzer bir şapkayla bir traktör üzerinde yer alıyordu. Görselde özellikle Atatürk'e atfedilen "Köylü milletin efendisidir." sözüne yer verilmişti. Bu görüntüler, Atatürk'ün ismi etrafında dolaşarak CHP seçmeninden oy alma çabası ve CHP'yi bölmenin oluşturduğu olumsuz algıyı giderme girişimi olarak değerlendirildi.

Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin kurucuları arasında yer alan bazı isimlerin geçmişlerinin, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmeler nedeniyle tartışma konusu olabileceği görülüyor. Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları olan milletvekilleri Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Yüksel Taşkın'ın isimleri, devam eden bazı yolsuzluk ve kurultay şaibesi iddianamelerinde geçiyor. Hâlen milletvekili olmaları nedeniyle haklarında parlamenter soruşturmaları sürüyor.

Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik gelişmeler yaşanması hâlinde, Yeni Parti'nin kurucuları olmaları sebebiyle bu durumun siyasi tartışmalara konu olması muhtemeldir. Yeni Parti denilince aklıma, "yeni" ismiyle kurulan iki partinin akıbeti geliyor.

YDH EN İYİ ÖRNEK

İş insanı Cem Boyner'in kurduğu Yeni Demokrasi Hareketi'ni (YDH) anket şirketleri adeta uçuruyor, birçok partiden milletvekili transfer edeceği konuşuluyor, ABD ve Avrupa basını partiyi övgüyle gündeme taşıyordu.

Peki ne oldu?

Boyner'in YDH'si 1995 genel seçimlerinde 133 bin 889 oy alarak yüzde 0,48'de kaldı ve seçim barajını aşamayarak Meclis'e giremedi.

Rahmetli İsmail Cem'in kurucusu ve genel başkanı olduğu partinin adı ise Yeni Türkiye Partisi idi. Demokratik Sol Parti'den ayrılan bir grup siyasetçiyle birlikte 2002 yılında kurulmuştu. Cem'in partisi de büyük iddialarla yola çıkmış, ilk seçimde iktidar olacağı yönünde haberler yapılmıştı. Ancak Yeni Türkiye Partisi de beklenen sonucu alamadı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde 363 bin 869 oy alarak yüzde 1,15 oy oranında kaldı. Seçim barajını aşamadığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremedi. Parti, 2004 yılında kapanarak CHP'ye katıldı. Bugün de İmamoğlu–Özel'in Yeni Partisi'nin sosyal medyada benzer şekilde öne çıkarıldığını görüyorum...