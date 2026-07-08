Zirvenin detaylarında güçlü Türkiye

NATO Liderler Zirvesi'nde NATO'nun yeni dönemde üstleneceği rol, savunma stratejileri ve küresel güvenlik başlıkları ele alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde ise Türkiye-ABD ilişkileri, savunma sanayii iş birliği, Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi masaya yatırıldı. Trump'ın zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de görüşmesi bekleniyor. Ukrayna savaşında ateşkes çabalarının hızlandırılması ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinin gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağı belirtiliyor.

AY YILDIZ KARARGÂHI AÇILIYOR

Zirve kapsamında "Türkiye'nin Pentagon'u" olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargâhı da ilk kez uluslararası düzeyde tanıtılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yer alacağı dev kompleks, NATO savunma bakanları için düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.

Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri de füze teknolojileri olacak. ABD merkezli Defence Blog, Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-3 balistik füzesinin hareket hâlindeki deniz hedefini vurabilmesini "Türkiye'nin seçkin füze teknolojisine sahip ülkeler arasına girdiğinin göstergesi" olarak değerlendirdi.

Analizde, bu kabiliyetin dünyada çok az ülkenin elinde bulunduğu vurgulandı. Geliştirilmesi süren TAYFUN Blok-5'in ise yaklaşık 3 bin kilometre menzile ulaşması, hipersonik hızlarda görev yapması ve Türkiye'nin "Çelik Kubbe" savunma sistemine entegre edilmesi hedefleniyor.

RUSYA VE ÇİN GÜNDEMİ

Ankara'daki zirvede NATO'nun güvenlik anlayışını şekillendirecek en kritik konu ise Rusya ve Çin olacak.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle ittifakın en acil askeri tehdidi olarak görülürken, Çin ise teknoloji, siber güvenlik ve küresel nüfuz alanındaki etkisi nedeniyle "sistemik sınama" olarak değerlendiriliyor. NATO'nun hem Avrupa'da caydırıcılığı artırması hem de Asya-Pasifik'teki ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre NATO'nun en büyük endişesi, Rusya ile Çin'in stratejik ortaklığını daha da derinleştirmesi.

İttifakın yeni dönemde askeri caydırıcılığı teknoloji üstünlüğüyle destekleyen iki cepheli bir güvenlik stratejisini Ankara Zirvesi'nde şekillendirmesi bekleniyor. Türkiye ise jeopolitik konumu, savunma sanayiindeki ilerlemesi ve diplomatik rolüyle zirvenin en dikkat çeken aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.