Trump’ın çantası!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, büyük zirvelere ev sahipliği yaparak dünyanın diplomasi merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye, küresel krizlerin çözümünde masa başı diplomasisinin kilit ülkelerinden biri olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi ile küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

NATO Zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, zirveye Başkan Erdoğan için geleceğini ifade etmiş ve şu açıklamayı yapmıştı: "Türkiye, NATO'nun güçlü bir üyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.

Türkiye'ye 80 adet savaş uçağı motorunun satışını Kongre'ye bildirdim." Şimdi gözler Trump'ın Ankara'ya getireceği "çantada" olacak. Özellikle 80 adet F110-GE savaş uçağı motoru ve bakım setlerinin satışına ilişkin net açıklamanın yapılması, ayrıca Türkiye'nin bedelini ödediği 6 adet F-35 savaş uçağının teslim sürecine ilişkin yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

NATO 3.0 NEDİR?

Trump'ın çantasından çıkması beklenen bir diğer başlık ise NATO'nun güney kanadını yeniden şekillendirecek yeni güvenlik mimarisi olacak. NATO 3.0, ittifakın çok kutuplu dünyaya uyum sağlayacak yeni savunma konseptini ifade ediyor. Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "Ankara Zirvesi, NATO 3.0 ve Türkiye" başlıklı kapsamlı ve dikkat çekici bir rapor hazırladı.

Raporda, NATO 3.0 döneminde kolektif savunma anlayışının yeniden merkeze yerleştiği belirtilirken; siber alan, uzay, elektromanyetik spektrum ve bilişsel alanın modern güvenlik mimarisinin ayrılmaz parçaları hâline geldiği ifade ediliyor. Raporda; kolektif caydırıcılık ve dayanıklılığın savunma sanayisinden siber güvenliğe, hava ve füze savunmasından kritik altyapılara, yapay zekâdan toplumsal direnç kapasitesine kadar bütünleşik bir yaklaşımla ele alındığı belirtiliyor.

Raporda, Türkiye'nin NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğini oluşturduğu vurgulanıyor.

SONUÇ: Ankara Zirvesi'nde; ucuz dron teknolojileri, elektronik harp sistemleri, siber savunma, kritik altyapıların korunması ve yeni askeri planlama anlayışının NATO'nun gelecek vizyonunun merkezine yerleşmesi bekleniyor. Evet... Şahlanan Türk savunma sanayisi, NATO 3.0 konseptinin merkezinde yer alarak yeni dünya güvenlik düzeninin şekillenmesinde belirleyici aktörlerden biri olmaya doğru ilerliyor...