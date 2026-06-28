Türkiye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'dan verdiği iç cephe tahkimatında birlik ve beraberlik mesajlarıyla tarihi çıkışlarını sürdürüyor.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye" mottosu doğrultusunda muhalefete seslenen Erdoğan, "Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin, Terörsüz Türkiye sürecidir" mesajını vermişti. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Kitabı" mottosuyla tarihi mesajlarını sürdürdü. Başkan Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere dış politika ve güvenlik gibi millî meselelerde uzlaşıya hazırız. Yolumuz birdir, istikametimiz birdir, hedefimiz, gayemiz ve menzilimiz birdir. O menzile yürüyen herkesle yol yürürüz." dedi.

AK PARTİ 25 YAŞINDA

AK Parti, 14 Ağustos 2026 tarihinde kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. Çeyrek asırlık bu süreçte; darbe girişimleri, parti kapatma davası, siyasi mühendislik girişimleri ve birçok iç-dış müdahaleye rağmen dimdik ayakta kaldı. Bu süreç, Türk demokrasisi açısından ibretlik gelişmelere sahne oldu. Güçlü liderlik ve sağlam teşkilat yapısıyla AK Parti'nin önemi ve gerekliliği bugün daha net görülmektedir.

Çok partili siyasi hayatımız da 80 yılı geride bıraktı. Aziz milletimiz, demokrasinin nasıl kesintiye uğratıldığını, merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının askerî ve bürokratik vesayet tarafından idam edildiği acı günleri yaşadı.

Başkan Erdoğan'ın kurduğu AK Parti'ye, Adnan Menderes sevgisiyle sahip çıkan milletimiz, 25 yıldır verdiği destekle siyasi istikrarın korunmasına katkı sağlamıştır. Sapanca'daki toplantıda Başkan Erdoğan kürsüye çıkarken çalınan "Efsane Büyük Başkan" adlı yeni şarkı büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri Erdoğan'ın siyasi yürüyüşünü şu ifadelerle anlatıyor: "Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti... Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan...

Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan..."

AK Parti çeyrek asrı geride bırakırken Başkan Erdoğan da Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 2053 ve 2071 hedeflerini her fırsatta dile getirmektedir. 2053 vizyonu; savunma sanayiinden teknolojiye, ulaştırmaya, ekonomik kalkınmaya ve küresel diplomasiye kadar Türkiye'nin güçlü bir aktör olmasını hedeflemektedir.

Son söz: Başkan Erdoğan'ın birlik ve beraberlik konusunda yaptığı şu değerlendirme dikkat çekicidir: "Siyaset; 'aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde' anlayışıyla yapılmamalıdır. Ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda ortak zeminde buluşabilmeliyiz. Bunu milletimizin istikbali için millî bir görev olarak görmeliyiz."

Ve yazıyı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen şu veciz ifadeyle tamamlayalım: "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır."