Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı Terörsüz Türkiye'ye ilişkin açıklamaları, sürece yeni bir ivme kazandıracak nitelikteydi. Erdoğan, "Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclisimizin takdirine sunacağız.

Cumhur İttifakı olarak Meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamamına erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz" dedi. Muhalefete seslenen Başkan Erdoğan, "Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin Terörsüz Türkiye sürecidir" mesajını verdi. Başkan Erdoğan, "Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir" dedi.

Evet... Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinde yepyeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye içinde PKK terör örgütü etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'de ise terör örgütünün silahtan arındırılması konusunda MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik kuvvetlerimiz önemli çalışmalar yürütüyor.

Yasal çerçeve hazırlanırken, şehitlerimizin aziz hatırasının ve gazilerimizin fedakârlıklarının incitilmemesi, aziz milletimizin değerlerinden taviz verilmemesi konusunda Türk Devleti son derece hassas çalışmalar yürütüyor. TBMM raporunun belkemiğini "Sürece İlişkin Yasal Düzenleme Önerileri" ve "Demokratikleşme" başlıklı bölümler oluşturuyor. Raporda "Kürt sorunu" ifadesi yer almıyor; yalnızca "terör sorunu"ndan söz ediliyor.

Diğer bölümlerde Kürt-Türk kardeşliğinin tarihsel boyutuna yer veriliyor. Raporda "umut hakkı" ifadesi de bulunmuyor. "Terör suçu"nun, ifade özgürlüğünün önünü açacak şekilde yeniden düzenlenmesi, Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu'nda bu çerçevede değişiklik yapılması isteniyor.

Raporda süreç için "kritik eşik" olarak örgütün silah bırakması gösteriliyor ve bunun devletin güvenlik birimlerince "teyit ve tescil edilmesi" gerektiği vurgulanıyor. Raporda, suça karışmamış örgüt üyelerinin topluma kazandırılması önerilirken, suça karışmış olanlar veya örgütün üst yönetimiyle ilgili somut bir öneriye yer verilmiyor. Çerçeve yasanın, 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği ve Meclis tatile girmeden ele alınmasının planlandığı ifade ediliyor. 10-11 maddeden oluşması öngörülen çerçeve yasa, PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespiti şartıyla yürürlüğe girecek.



Son söz: Başkan Erdoğan, terörün sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin kazanacaklarını bir kez daha anlattı: "Terörün gölgesi çekildikçe her alanda nasıl bir bahar havasının estiğini hep birlikte görüyoruz. Terörün etkisinin sona ermesiyle birlikte ülkedeki refah artacak. Şunu artık herkes kabul etmeli; terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, refahın, siyasi ve demokratik atılımın önündeki en büyük engeldir. Diyarbakır'ın sokakları, kahvehaneleri bugün cıvıl cıvıl. Hakkâri'nin dağlarında ülkemizin dört bir yanından turistler geziyor.

Dicle'nin kenarında serinlemek için insanlar sıraya giriyor. Kars'tan Van'a, Batman'dan Ağrı'ya kadar her tarafta esnafımızın yüzü gülüyor. Bölgeye gelen yeni yatırımlarla özellikle gençlerimizin umudu güçleniyor.

İnşallah çok daha iyi olacak. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak"...