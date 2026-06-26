Sinsi tezgah

Avrupa Parlamentosu'nun küstah ve gerçeklere uymayan raporunda, Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisine ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine dil uzatılmıştı. MGK, Dışişleri Bakanlığı, MSB ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, raporu anlayacakları dilden sert bir şekilde eleştirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de oynanan kirli ve sinsi tezgâhlara karşı, "Gaflet uykusunda hülyalara dalanlar iyi duysun; Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır" demişti. MSB, KKTC'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu ifade ederek Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddialarına tepki gösterdi. MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir" denildi.

Akdeniz'deki stratejik Türk hâkimiyetine son vereceğini, doğal kaynakları gasp edeceğini, Kıbrıs Adası'nın tamamını Rumlaştıracağını ve adayı Türkiye'ye karşı bir üs olarak kullanacağını hayal eden ABD, Avrupa ve İsrail'in kirli ve sinsi tezgâhları Türkiye tarafından dikkatle takip ediliyor. Şer güçler şunu bilmelidir ki Türkiye, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak varlığını ve Doğu Akdeniz'deki stratejik ve ekonomik çıkarlarını korumaktadır.

Kıbrıs, Türkiye açısından yalnızca bir ada değil, Doğu Akdeniz'in merkezinde yer alan stratejik bir jeopolitik üs niteliğindedir. Bu nedenle Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güney kıyılarının, enerji hatlarının ve deniz ulaşım yollarının güvenliği bakımından kritik öneme sahiptir. Özellikle enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve Doğu Akdeniz'deki güvenlik mimarisi üzerindeki rekabet düşünüldüğünde, Mavi Vatan stratejisinin anlam ve önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ve yerli muharip uçağı için ihtiyaç duyduğu motorları alma isteğine ilişkin bir soruya, "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" yanıtını verdi. Aynı toplantıda konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, askıya alınan F-35 programına ilişkin Başkan Trump'ın bir inceleme yapılmasını istediğini söyledi. Bu gelişmeyi İngiliz Reuters ajansı, "ABD hükümeti, KAAN uçakları için Türkiye'ye motor satışına izin verecek" başlığıyla duyurdu. Bunun 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye bir jest olacağını aktardı. Türkiye'nin yerli savaş uçağı olacak KAAN'ın prototipinde ve test uçuşlarında ABD yapımı F110 motoru kullanılmıştı.

Uçakların seri üretimine de bu motorlarla başlanması planlanıyor. General Electric (GE) Aerospace tarafından üretilen F110 motoru, F-16 ve F-15EX Eagle II savaş uçaklarında da kullanılıyor. Aynı motorların Türk yapımı KAAN'larda da kullanılması planlanıyor.

F110 motorlarının bazı parçaları Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretiliyor. Türkiye, 2025 yılında Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağı satışı için sözleşme imzalamıştı.

MSB kaynakları, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Kürecik/Malatya'ya konuşlandırıldığını açıkladı.

Ayrıca, 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu bulunan ABD Patriot Hava Savunma Sistemi'nden görevin devralındığı belirtildi. Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin, planlanan takvim çerçevesinde devam ettiği açıklandı. Açıklamada, "Mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir.

Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir" denildi... Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, İSTİKBAL GÖKLERDEDİR...