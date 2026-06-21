Kıbrıs tokadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki haklarının gasp edilmesine yönelik teşebbüsleri, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimize yönelik bir tehdit olarak değerlendirmektedir.



Başkan Erdoğan, 10 Haziran 2026'da Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarına yönelik olası AB, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan kaynaklı girişimlere karşı Türkiye'nin tavrının son derece net ve sert olacağını belirtmiştir.

Başkan Erdoğan'ın hukuki vurgusu dikkat çekiciydi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukuna yönelik herhangi bir müdahale karşısında çok sert bir tavır sergileneceğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan, İsrail'i de uyararak Doğu Akdeniz'deki faaliyetler ve Kıbrıs Adası üzerinden oluşturulmak istenen "fitne ateşine" karşı Türkiye'nin gerekli müdahaleleri yapacağını ifade etti. Başkan Erdoğan başkanlığında 18 Haziran 2026 Perşembe günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu'ndan AB, İsrail, Yunanistan ve Rum kesimine bir kez daha net mesaj verildi:



"TÜRKİYE'NİN GARANTÖR ÜLKE SIFATIYLA; KIBRIS TÜRKLERİNİN GÜVENLİĞİ, HUZURU VE REFAHI İÇİN ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA MUKTEDİR VE KARARLI OLDUĞU VURGULANARAK; KKTC'NİN HAK VE MENFAATLERİNE HALEL GETİRECEK VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ BARIŞ ORTAMINI ZEDELEYECEK HERHANGİ BİR OLDUBİTTİYE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR."



Evet, Türk Devleti, Mavi Vatan üzerinde oynanan oyunları dikkatle takip etmektedir. Riskli gelişmeler karşısında gerekli tedbirler anında alınmaktadır.

Mavi Vatan'a ve KKTC'ye yönelik girişimler karşısında Türkiye kararlılığını açık biçimde ortaya koymaktadır.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda gerçeklerle bağdaşmadığı değerlendirilen 2025 Yılı Türkiye Raporu yayımlandı.

Raporda, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yaptırım çağrısında bulunulması sert tepkilere neden oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisinin ardından, Kıbrıs davasını uluslararası platformlarda savunan Avrupalı Diplomatlar Birliği üyesi Prof.

Dr. Uğur Özgöker de raporun önyargılı, haksız ve temelsiz olduğunu, ayrıca Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale niteliği taşıdığını ifade etti. "AP'yi, küresel sınamalar karşısında aday ülke Türkiye ile ilişkilere zarar vermek yerine ortak menfaatler ekseninde yapıcı bir rol üstlenmeye davet ediyoruz" dedi.



STRATEJİK HAMLELER



Doğu Akdeniz ve Kıbrıs; ABD, AB, İsrail, Fransa ve Yunanistan tarafından bölgesel rekabetin merkezine dönüştürülmek istenirken, Başkan Erdoğan ve Türk Devlet Aklı, Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'i ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmekte ve buna göre stratejik hamleler geliştirmektedir. Çünkü Kıbrıs, Türkiye açısından yalnızca bir ada değil; Doğu Akdeniz'in merkezinde yer alan stratejik bir jeopolitik üs niteliğindedir. Bu nedenle Kıbrıs, Türkiye'nin güney kıyılarının, enerji hatlarının ve deniz ulaşım yollarının güvenliği bakımından kritik öneme sahiptir. Günümüzde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında gelişen askerî iş birliği de yalnızca ikili ilişkiler çerçevesinde değil, Avrupa Birliği'nin ve Batı dünyasının Doğu Akdeniz'deki nüfuz mücadelesinin bir uzantısı olarak değerlendirilmektedir. İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi de Kıbrıs ve Doğu Akdeniz bağlamında çeşitli hazırlıklar içerisinde görünmektedir. AB ise askerî kapasitesinden çok hukuki ve kurumsal gücünü kullanarak Rum yönetimine destek vermektedir. Böylece Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde etkili olma planları geliştirilmektedir.



SONUÇ: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, deniz jeopolitiğine yönelik stratejik hamleleriyle Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinde hesap yapan ülkelere güçlü mesajlar vermektedir. Türkiye'nin hazırladığı Mavi Vatan yasa taslağı, devletin deniz jeopolitiğine ilişkin stratejik vizyonunu ve doktrinini siyasi-hukuki zeminde belirlemeyi amaçlamaktadır. Türkiye, millî menfaatlerini koruma konusunda gerekli irade, kapasite ve kararlılığa sahiptir.