İpler koptu

CHP ile Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ilişkisinin kopmasında son aşamaya gelindiği gözleniyor. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Berhan Şimşek'in ne tesadüf ki önceki gün ardı ardına yaptıkları açıklamalar, CHP'den ruhen başlayan kopuşun fiziki ayrılığa da dönüştüğünü gösterdi.



Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu CHP'den kopma virajına girerken, kuracakları yeni partinin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde gizli tuttukları dört katlı binası da belirlendi. Yeni parti ve iki yedek parti çalışmalarını, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın yürüttüğü iddia edildi. CHP'nin karpuz gibi ikiye bölünmesi sürecindeki son gelişmeleri ve kulis bilgilerini dikkatinize sunuyorum;

CHP'yi bölerek yeni partiler sürecini başlattıkları öne sürülen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in son açıklamalarına bakalım.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönmesi sonucu, Özgür Özel tarafından CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek de geri döndü ve genel başkan yardımcısı oldu. İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında ihraç kararı verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Şimşek, "Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum. Ama şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Ofisi de kapandı. Ortada hiçbir şey yokken 'cumhurbaşkanı adayı' diyemezsin, aday adayıdır" diyen Berhan Şimşek, İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında disiplin kararı uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: "Bir sürecin içinde değerlendirilir.

Kimsenin kerameti kendinden menkul değildir.



Arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat şimdi arkadaşların da istediği bu. İpi gücünden fazla çekiyorlar, giderken CHP'den parçalar götürmek istiyorlar. Şunu söylüyorlar: Kurultaya gidilmezse CHP kapanır. Böyle bir şey yok. Mücbir sebepten dolayı bu dava bittikten sonra seçime gidilir, bunu söylüyorlar. 'İmamoğlu'nu da ihraç edin, beni de ihraç edin' diyorlar." Şimşek'in dikkat çeken açıklamaları CHP'de yankı uyandırırken, Manisa Milletvekili Özgür Özel de yeni partiyle ilgili, "Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım" açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden bir televizyon kanalına yaptığı, "Kurultay engellenirse siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız" açıklaması, CHP'den kopuşun işaretlerini net olarak gösterdi. Özgür Özel'i destekleyen 15-20 milletvekilinin CHP'den ayrılmayacağı, yargı süreçlerinin sonucunu bekleyeceği belirtiliyor.



Diğer milletvekillerinin ise yeni partiye geçeceği ileri sürülüyor. Özgür Özel başta olmak üzere 60 ila 80 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiye katılacağı iddia ediliyor. Ankara'da iki bina tutulduğu, bunlardan birinin Çukurambar'da, diğerinin ise siyasi partilerin yeni gözdesi olan Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunduğu belirtiliyor. Özel'in yeni parti için henüz bir isimlendirme yapmadığı, ancak kendisine yakın kaynakların "Seçeneklerimiz hazır" dediği aktarılıyor...