PM’de darbe teşebbüsü

Özgür Özel ve ekibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmak ve yönetimi tamamen kilitlemek için Parti Meclisi'nden (PM) toplu istifa etmek suretiyle DARBE TEŞEBBÜSÜNDE bulundu. CHP'de paralel yapı kurarak iki başlılık oluşturan Özgür Özel'in ekibi etkili oldukları mevzileri kaybetmemek için ardı ardına siyasal mühendisliklerle KAOS YARATMAYI sürdürüyor.

CHP'de Parti Meclisi toplantılarının devam edeceği ve yedek üyelerin de göreve başlayacağı belirtiliyor. Parti Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ağırlık kazandığı yönündeki değerlendirmeler kulislerde öne çıkıyor.

Disiplin kuruluna sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili sürecin Parti Meclisi gündeminde yer alacağı ifade edilirken, parti tüzüğü gereği milletvekilleri ve belediye başkanları hakkındaki olası ihraç kararlarının Parti Meclisi oylamasıyla netleşeceği belirtiliyor.

Parti içindeki sayısal dengelere ilişkin farklı iddialar bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın çevreler, Parti Meclisi'nde çoğunluğun kendi yanlarında olduğunu savunurken, CHP içindeki güç mücadelesinin sürdüğü değerlendiriliyor.

PARTİ MECLİSİ'NDE GÜÇ MÜCADELESİ

Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez, TBMM Grubu, Parti Meclisi, belediyeler ve teşkilatlar üzerinde etkisini artırmayı hedefleyen bir strateji izlediği öne sürülüyor. Özellikle disiplin sürecindeki milletvekilleriyle ilgili adımların bu sürecin bir parçası olduğu yorumları yapılıyor.

Parti içinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerle Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasındaki görüş ayrılığının sürdüğü belirtilirken, bazı çevreler yeni parti iddialarını da gündeme getiriyor.

Ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor.

BÖLÜNMEYE YÖNELİK ÇAĞRILAR ARTIYOR

CHP kulislerinde olağanüstü kurultay ihtimalinin zayıfladığı, buna karşılık olağan kurultay sürecinin önem kazandığı ifade ediliyor. Parti içinde "üçüncü yol" olarak tanımlanan bazı milletvekillerinin ise bölünmeye karşı çağrılarını artırdığı belirtiliyor.

Disiplin sürecine konu olan isimler arasında grup başkanvekillerinin de bulunması nedeniyle TBMM Grubu'nda yeni görevlendirmelerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Kulislerde Faik Öztrak'ın da adı olası görev değişiklikleri kapsamında anılan isimler arasında yer alıyor. Parti içindeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde yapılacak Parti Meclisi toplantıları ve disiplin süreçleriyle birlikte daha net bir tablo ortaya koyması bekleniyor.