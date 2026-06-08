Zirveler geçidi!

CHP'de yaşanan parti içi çekişmeler ve koltuk kavgaları tam gaz sürerken, CHP'liler birbirlerini yerken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye jeopolitik hamleler yapıyor, küresel diplomasi zirvelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hükümet icraatlarına ve devlet projelerine odaklanarak çok önemli çalışmalar yürütüyor. 20. Yüzyıl düzeni sona erdi. 2015-2035 sürecinde 21. yüzyılın yeni dünya düzeni şekilleniyor. Bu yeni düzende Türkiye'nin kilit ülkelerden biri olduğu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli liderlerden biri olduğu değerlendiriliyor.

Yeni dünya düzeni şekillenirken hem Batı (Amerika-Avrupa) hem de Doğu (Asya), Türkiye'yi ve Erdoğan'ı kendi yanlarına çekmek için görünen ve görünmeyen birçok jeopolitik hamle içerisinde bulunuyor.

Küresel satrancın oynandığı son derece kritik bir süreçte Türkiye, küresel zirveler aracılığıyla dünyaya "kilit ülke" ve "barış" mesajları verecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı üç önemli uluslararası zirveden ilki NATO Zirvesi olacak. Zirvenin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları başkentte bir araya gelerek küresel güvenliği değerlendirecek.

BM İklim Değişikliği Zirvesi ise 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya EXPO Alanı'nda gerçekleştirilecek. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi de Türkiye'de yapılacak.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan tam üye; Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Macaristan ise gözlemci üye olarak yer alıyor.

Zirveye ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Zirvede Türk devletleri arasındaki entegrasyonun geliştirilmesi, ekonomik ve siyasi iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak. Diplomatik çevrelerde Ankara NATO Zirvesi'nin "çeyrek yüzyılın en önemli zirvelerinden biri" olacağı ve ittifakın geleceğinin burada şekilleneceği değerlendirmeleri yapılıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Geçen hafta "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen sürece ilişkin yasal zeminin oluşturulması amacıyla hazırlanan yedi maddelik taslağın Bahçeli'ye sunulduğu ifade edildi. TBMM tatile girmeden önce yasal çalışmalar konusunda adım atılması beklenirken, taslak üzerinde mutabakat sağlandığı belirtiliyor. Hükümet tarafından hazırlanan taslağın önümüzdeki süreçte TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

SONUÇ: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. "Birileri kafalarını kuma gömmüş olsa da takip eden her vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Bizim öfkeye, kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim her sataşana cevap vermek gibi bir lüksümüz de bulunmuyor.

Bizim tek derdimiz Türkiye'dir, Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır" demişti. Evet, Başkan Erdoğan liderliğinde hükümet çalışıyor, CHP'liler ise koltuk için birbirini yiyor.