CHP'DE sular durulmuyor. CHP'nin 2023 kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve dönmesi, dengeleri değiştirdi. Parti içindeki kriz derinleşirken, gelecek hafta kritik gelişmelere sahne olacak.



Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kurmayı planladığı yeni partiye katılmayacağı ifade ediliyor.

Yavaş'ın son dönemde taraflar arasındaki mücadelede tarafsız kalmaya çalıştığı, ancak Özel'in düzenlediği etkinliklere katıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek bazı rahatsızlıklarını dile getirdiği konuşuluyor. İmamoğlu ile Özel'in yeni parti konusunda farklı yaklaşımlar benimsediği iddia ediliyor. İmamoğlu'nun sürecin hızlandırılmasını isterken, Özel'in hazırlıkların sonbahara kadar sürmesinden yana olduğu belirtiliyor. Hatta ikili arasında gerilimin de başladığı biliniyor. Yeni parti için "Büyük Yürüyüş", "Cumhuriyet", "İstiklal", "Memleket" ve "Özgür Parti" gibi isimlerin değerlendiriliyor.



BÖLÜNMÜŞ BİR TABLO



Bir diğer seçeneğin ise seçime girme hakkı bulunan mevcut bir partinin devralınması. Bu kapsamda ANAP ve SHP isimleri de akıllara geliyor. CHP içinde Özel'e yakın olduğu belirtilen bazı milletvekilleri yeni parti fikrine sıcak bakıyor. Belediye başkanları cephesinde de bölünmüş bir tablo var. Çünkü bazıları Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bazıları Özel'in yanında yer alıyor. Parti içinde çok sayıda isim ise gelişmeleri izliyor. Parti içindeki tartışmaların merkezinde ise yargı süreci bulunuyor. Özel'in fiili siyasi mücadelesini sürdürmesine rağmen, resmi yetkinin Kılıçdaroğlu yönetiminde bulunması nedeniyle parti teşkilatları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının önemli bölümü yeniden Genel Merkez ile temas kurdu.



YENİ PARTİ SENARYOLARI



Son günlerde çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği ya da telefonla görüştüğü kulislerde konuşuyor. CHP'de önümüzdeki hafta hem TBMM Grup Toplantısı hem de Parti Meclisi toplantısı nedeniyle kritik öneme sahip. Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'de grup toplantısı yapacak. Özel de yapmama fikrinden vazgeçmek üzere. Salı günü gerilimin merkezi CHP grup toplantısı olacak. 13 Haziran'da yapılacak Parti Meclisi toplantısı da dengelerin nasıl şekilleneceği açısından önem taşıyor. Parti içindeki güç mücadelesinde gözler artık salı ve perşembe günlerine çevrilmiş durumda. CHP'de önümüzdeki hafta yaşanacak gelişmeler, yalnızca mevcut yönetim tartışmasını değil, yeni parti senaryolarının geleceğini de belirleyebilir. Mühür kimdeyse patron odur. Bugün için de CHP'DE MÜHÜR KILIÇDAROĞLU'NDA.