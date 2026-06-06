Kum saati!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gücünü kullanmaya başladı ve CHP Genel Merkezi'nde taşları yerine oturtuyor. Hâlâ genel başkan olduğunu iddia eden Özgür Özel ise gerilemeye başladı. Zaman Kılıçdaroğlu'nun lehine, Özel'in aleyhine işliyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 isimden oluşan A Takımı'nı göreve başlatmasının, 11 Haziran'da TBMM'de grup toplantısında konuşma yapma hamlesinin, Özgür Özel'in korsan grup toplantısını engelleme girişiminin ve 13 Haziran'da CHP'nin en yetkili organı olan Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararının, Özel'in cilalarının dökülmesine yol açacağı konuşuluyor.



Kılıçdaroğlu'nun stratejisine göre, Genel Merkez'e hâkim olunmasının ardından PM'ye, CHP'li belediyelere ve teşkilata hâkim olma çalışmaları sürecek. CHP kulislerinde, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yeni partisi hakkında son iki gündür kulisler hızlandı. Silivri'de belirlenen stratejiye göre, CHP içinde uygun bir zamana kadar mücadele ve direniş sürdürülecek; eğer parti içindeki mücadeleden sonuç alınamazsa yeni parti açıklanacak. Silivri görüşmesi sonrasında Ekrem İmamoğlu yeni parti için ilk işareti verdi. "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür" dedi. Özgür Özel de bir adım daha ileri giderek, "Yeni parti hazır" dedi. Yaptığım temaslarda, parti içindeki bölünmenin artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığı ve bir biçimde ayrışmanın kaçınılmaz olduğu izlenimi oluşuyor. CHP kulislerinde, "Ağustos-Eylül döneminde yeni parti kurulacak veya seçime girme yeterliliği bulunan hazır bir parti devralınacak" yönündeki haberler yoğunlaştı. Söz konusu yeni oluşumun ismiyle ilgili öne çıkan kulis ise şöyle: "Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel yeni bir parti kuracak. Eş başkan olacaklar. Partinin adını İstiklal Partisi koyacaklar."



YAVAŞ PİŞMAN MI!



CHP kulislerinde, korsan bayramlaşma töreninde Özel'in yanında yer alan ve kol kola Anıtkabir'e yürüyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın pişman olduğu, "Katılmak zorunda kaldım" dediği iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sı salı günü TBMM'de yapılacak grup toplantısı için hazırlıklarını sürdürüyor. Özgür Özel ve üç yardımcısının Kılıçdaroğlu'na tavır alarak toplantıya katılmayacak olmalarına rağmen formül bulunduğu, hazırlıkların ziyaretçilere kadar ayrıntılı şekilde planlandığı belirtiliyor.



SONUÇ:



Yargıda 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. Eylül-Ekim aylarında Yargıtay'ın karar vereceği değerlendiriliyor. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin olağan kongreler takvimini açıklayacağı ifade ediliyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, Ekim ayına kadar yaşanabilecek olası eksilmeler nedeniyle (milletvekilleri ve teşkilatların zaman içerisinde Kılıçdaroğlu'na dönüşünün hızlanması), Ağustos-Eylül aylarında yeni parti çalışmalarına yönelebilecekleri kulislerde konuşuluyor. Zamanın Kılıçdaroğlu'nun lehine, Özel'in ise zemin kaybetmesi yönünde işlediği değerlendiriliyor.