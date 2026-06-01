Ankara savaşı ve CHP’nin enkazı

CHP'nin 5 Kasım 2023 tarihli kurultayı, yeni belge ve bilgilerin ışığında (özellikle görevden alınan ve tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafları neticesinde) tartışılmaya devam ediyor. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kurultayın şaibeli olduğu gerekçesiyle "mutlak butlan" kararı vermesi sonucu, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkanlık koltuğuna döndü. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu ile eski genel başkan Özgür Özel arasında pazar günü yaşanan "Ankara Meydan Savaşı" geride adeta bir CHP enkazı bıraktı.



CHP'de hızlanan sinir savaşı önce meydan savaşına, ardından da cephe savaşlarına dönüştü. Deneyimli bir hesap uzmanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminden devraldığı CHP hesap defterlerini didik didik inceliyor. Siyasi kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun bu meydan savaşı sonrasında büyük bir hesaplaşma aşamasına geçeceği, ilk etapta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in çekirdek kadrosunda yer alan 8 milletvekilini tasfiye edeceği konuşuluyor.



HEDEFTE KİMLER VAR?



Ankara Meydan Savaşı'na, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" sözleri damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun kürsüden yükselen şu sözlerinin kulislerde tam olarak kimleri hedef aldığı yoğun şekilde tartışılıyor:

"Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

Rüşvetçi belediye başkanlarını partiden atamadığım için sizlerden özür diliyorum." Kılıçdaroğlu isim vermese de bu okların doğrudan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yöneldiği öne sürülüyor.



CHP'Lİ VEKİLLER BÖLÜNDÜ



Kılıçdaroğlu'nun çıktığı bu Ankara savaşında, arkasında durarak destek verdiği bilinen toplam 19 milletvekili vardı; ancak bu isimlerden 7'si kritik süreçte sessiz kalmayı tercih etti. TBMM Grubu'nda normalde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 50 milletvekili olduğu biliniyordu. Bunlardan 29'unun Genel Merkez'deki toplantıya katılmaması, henüz bu kavgaya taraf olmama kararı aldıkları şeklinde yorumlandı.

Özgür Özel, daha önce 110 milletvekilinin oyuyla Grup Başkanı seçilmişti. Ancak Özel'in düzenlediği bayramlaşma merasimine bu vekillerden sadece 45'i katıldı. 70 milletvekilinin katılmaması dikkat çekerken, sessiz kalan vekillerin giderek Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramaya başladığı ve Kılıçdaroğlu'na olan desteğin daha da artacağı gözleniyor.



TBMM'DE GRUP KAVGASI



Özgür Özel, TBMM'de CHP Grup Toplantısı yapmak için manevralar yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanlığına resmi bir yazı gönderdi. Yazıda grup toplantısı yapılmayacağını, Özgür Özel'in artık kendisini temsil edemeyeceğini bildirdi.

Bu gelişmelere rağmen Özgür Özel'in ekibi, salı günkü grup toplantısının yapılacağını açıkladı. Özel'in sözcüsü Emre, "Bizim toplanmak ve konuşmak için özel bir icazete ihtiyacımız yok.



Grup toplantımızı yapacağız. Genel Başkanımız (Özgür Özel) nerede konuşuyorsa grup toplantısı oradadır.

Orası bizim salonumuzdur" diyerek rest çekti. Özgür Özel'in CHP Ankara İl Binası önünde toplantı yapacağı sırada arkada "Genel Başkan Özgür Özel" flaması açılması da krizi tırmandırdı. İzmir'deki bir kooperatif yolsuzluğu iddianamesi dolayısıyla Ankara İl Başkanı'nın tutuklu olması da gerekçe gösterilerek, Ankara İl Teşkilatı'nın Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınacağı konuşuluyor.



SONUÇ: CHP zaten ruhen bölünmüştü, ancak Ankara Savaşı sonrasında artık fiziken de süratle bölünüyor. Kulis bilgisine göre; Özel, Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'nu ziyaret etti. Bu kritik görüşmede, partide sonuna kadar "vuruşma", sonuç alınamazsa da "yeni bir parti kurulması" kararının masaya yatırıldığı siyaset kulislerinde yüksek sesle konuşuluyor.