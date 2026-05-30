Hesap kesim tarihi

CHP'DE Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel/ Ekrem İmamoğlu ekipleri arasındaki mücadele kıran kırana sürüyor. Parti içindeki söylemler her geçen gün daha da sertleşiyor. CHP'de gözler bugün gerçekleşecek "meydan savaşına" çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yapacağı konuşmada Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu'nu sert şekilde eleştireceği konuşuluyor. Eş zamanlı olarak Özgür Özel'in de kontrolü altında bulunan CHP Ankara İl Başkanlığı önünde gövde gösterisi planladığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaların ardından Özgür Özel'in nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. CHP'de karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş bir görüntü olduğu net şekilde gözleniyor.

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki karşılıklı atışmaların ve sert polemiklerin CHP'nin fay hatlarını daha da çatlatacağı değerlendiriliyor. Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda "Sırtımda hançerlerle gezdim" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Ama mahkeme kararı çıktı, bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım.

Bu noktaya geldik" dedikten sonra yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun düşüncelerinin, kendisine yakın milletvekilleri tarafından şöyle aktarıldığı ifade ediliyor:

"Kılıçdaroğlu, 'Ben bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Siz şu yolsuzlukları, şu hırsızlıkları, şu ahlaksızlıkları yaptınız. Yolsuzlukla, rüşvetle ve ahlaksızlıkla partiyi kirlettiniz diyeceğim.

Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları ve daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim. Bunlarla hesaplaşacağım' diyor." Kılıçdaroğlu'nun, "arınma süreci" kapsamında hesapları incelemek üzere 5 kişiden oluşacak bir komisyon kuracağı belirtiliyor. Komisyon başkanlığına hesap uzmanı eski milletvekili Akif Hamza Çebi'nin getirileceği ifade ediliyor. Komisyonun; CHP Genel Merkezi hesapları, il başkanlıklarının hesapları, belediye başkanlıklarının mali işlemleri ile yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen belediye dosyalarını inceleyeceği belirtiliyor. Eğer yasal olmayan harcamalar tespit edilirse, bunların önce kamuoyuna açıklanacağı, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun; hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimal iddialarıyla ilgili yargı kararı bulunan isimler le ilgili Merkez Disiplin Kurulu'nu harekete geçireceği öne sürülüyor. Bu kapsamda Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba gibi Özgür Özel'e yakın isimlerin listede olduğu iddia ediliyor. Genel Merkez ve il başkanlıklarının hesaplarının incelenmesinin, olası olağan kurultay süreci açısından da bir "pusula görevi" göreceği değerlendiriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir teşkilatlarının öncelikli olduğu belirtiliyor. Bu üç büyük şehirdeki il teşkilatlarının, Özgür Özel ve ekibinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesinin ardından birçok il teşkilatının, İzmir dahil olmak üzere, Facebook hesaplarının Kılıçdaroğlu ekibinin kontrolüne geçtiği öne sürülüyor.

Bu arada Özgür Özel'in, kendisini CHP TBMM Grup Başkanı seçtirdiği toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 27 milletvekilinin katılmadığı belirtiliyor.

CHP İzmir milletvekilleri Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu ve Sevda Erdan Kılıç'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olarak parti yönetiminde etkili olmalarının beklendiği ifade ediliyor. Bu nedenle, Özgür Özel'e yakın CHP İzmir İl Başkanı ve teşkilatıyla önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabileceği konuşuluyor.

SON KULİS: Son gelişmeler ışığında CHP'nin bölünme yolunda ilerlediği yorumları yapılıyor. Özel ekibinin mücadele ederek çekileceği ve Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle yeni bir parti kurabilecekleri ihtimali kulislerde yoğun şekilde konuşuluyor.