Asya kriteri

Yeni Dünya Düzeni'nin inşası sürerken, son bir hafta içinde Asya'da önemli jeopolitik hamleler gerçekleşiyor. Türkiye'yi yeni dünya düzenine hazırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da tarihi temaslarda bulundu.



Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kardeş liderleriyle yeni bir yol haritası çizerken; ABD Başkanı Trump da birbirine çok yakın havzada, Pekin'de Çin lideri Şi Cinping ile jeopolitik görüşmeler gerçekleştirdi. Ne tesadüf ki Rusya Devlet Başkanı Putin de ABD Başkanı Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin hemen ardından, 19-20 Mayıs tarihlerinde Pekin'e gidiyor. Erdoğan, Trump ve Putin'in Asya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin peş peşe gelmesi dikkat çekti. Başkan Erdoğan, TDT'nın Türkistan'daki zirvesinde önemli mesajlar verdi. Dünyayı saran ateşin sıcaklığı, ikili görüşmelere de damgasını vurdu.



Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği "Türkiye kutup başı olacak" paradigmasını destekleyecek üç büyük zirveye ülkemiz hazırlanıyor: Ankara'da düzenlenecek 7-8 Temmuz 2026 NATO Zirvesi... Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi... Ankara'da sonbaharda yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi... TDT'ye Ankara'da eklenmesi planlanan öncelikler şöyle:



1- Güvenlik ve Savunma İş Birliği Avrasya coğrafyasındaki askerî ve savunma sanayii entegrasyonu, bölgesel güç dengeleri çerçevesinde ele alınacak. Ortak güvenlik stratejilerini kurumsallaştıracak adımlar karara bağlanacak.

2- Ulaştırma ve Enerji Hatları "Orta Koridor" ulaştırma ağının tam kapasiteyle işletilmesi ve yeni enerji geçiş hatlarının güvenliği özel bir protokole bağlanacak.

3- Dijital Ticaret ve Entegrasyon Üye devletler arasında gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve ticari engellerin kaldırılması için imzalar atılacak.



SONUÇ: Bir hafta içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkistan ziyareti ile Trump ve Putin'in ardı ardına Pekin'de Şi Cinping'le gerçekleştirdiği/ gerçekleştireceği görüşmelerin yankılarını önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz. Dünyanın çivisinin çıktığı, üçüncü dünya savaşının ve nükleer silahların tartışıldığı bir dönemde; bu zirvelerin adeta "İkinci Yalta Konferansı" anlamına geldiği değerlendiriliyor. Yeni dünya düzeni inşa edilirken, Başkan Erdoğan, TDT'yi ilmek ilmek kurdu. Evet... Türkiye, yeni dünyanın "kutup başı" olma yolunda emin adımlarla yürüyor.