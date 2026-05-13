Özel’in büyük kabusu

CHP'de Antalya merkezli yürütülen soruşturma siyaset gündemine bomba gibi düştü. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 8.5 saat süren etkin pişmanlık ifadesi "Özel" bir korkuya neden oldu. Muhittin Böcek'in savcılığa verdiği ifadede yer alan detaylar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın siyasi kariyerlerini bitirebilir.



Muhittin Böcek'in ifadesinde, oğlunun kendisine aktardığı "adaylık süreci için 1 milyon euro talep edildiği" yönündeki beyana dikkat çekti. Muhittin Böcek, "Parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi destek talepleri olabileceğini oğlum Gökhan'a söylemiştim.



Oğlumun, Veli Ağbaba tarafından aranarak 1 milyon euro istendiğine ilişkin beyanı doğrudur" dedi. Pazar günü saat 18.35'te başlayan ifade işlemlerinin sabaha karşı 03.00'e kadar sürdüğü belirtilirken ifadelerin CHP için çok daha ağır sonuçları olacağını ön görmek zor değil. Gökhan Böcek'in ifadesinde, "Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze destek verdik" açıklaması, yeni CHP yönetiminin para konusunda farklı adımlar attığının da kanıtı.



Peki "Bu paralar nereye gidiyor?" sorusunun cevabı ne olacak. Başta Özgür Özel olmak üzere birçok CHP'li için panik başladı. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da benzer adımlar attığı artık kamuoyu tarafından kabul edilmiş durumda.

Tekrar Muhittin Böcek'e gelirsek...



Evet Muhittin Böcek'in adaylık sürecinin zaten CHP içerisinde uzun süre tartışma konusu olduğu biliniyordu. Antalya örgütünün Böcek'ten yana tavır aldığı, buna karşın farklı isimlerin de gündemde olduğu ifade edilmişti. 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylığın geç netleşmesi, parti içindeki görüş ayrılıklarını da ortaya koymuştu. Antalya, Uşak ve Afyonkarahisar merkezli soruşturmaların CHP'de ciddi bir sarsıntı yarattığı yorumları yapılırken, gözler önümüzdeki günlerde parti yönetiminden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.



Ancak CHP Genel Merkezi'nde büyük bir paniğin yükseldiği kulislerin ana konusu haline geldi. Birçok CHP'li alınan paraların nereye gittiğini bilmiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu girdaptan nasıl çıkacak? Çünkü birçok itiraf Özel'i zor durumda bırakıyor. Eşine, kızına alınan pahalı çantalar, babası için alınan araç kendi VİP minibüsü için ödenen paralar.



Daha büyük skandalların patlak vermesi an meselesi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat" sözleri çok önemli. Özel için büyük bir korku da Burcu Köksal. CHP içinde yaşananlar, ne kadar büyük skandalların sümenaltı edildiğinin de belgesi.