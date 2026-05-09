CHP’de kavga büyüyor

CHP'de huzur yok. Fay hatları çatladı, bölünmüşlük had safhaya çıktı. CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davalarda ardı ardına gelen itiraflar, son olarak Afyonkarahisar ve Uşak belediye başkanlarıyla ilgili gelişmeler, CHP'de moralleri oldukça bozmuş durumda. Parti içindeki bölünmüşlük ve kavgaların, son yapılan birçok ankette oy oranlarını düşürdüğü, partinin yüzde 30'un altına gerilediği görülüyor. CHP'de liderlik zafiyeti de dikkat çekiyor. Özgür Özel'in toparlayıcı ve kucaklayıcı bir yönetim sergileyememesinin, partiden kaçışları hızlandırdığı gözleniyor. CHP'de Afyonkarahisar depremi yaşandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, parti içindeki kavgalardan, bölünmüşlükten ve kendisine yönelik parti içi saldırılardan rahatsız olduğu için CHP'den istifa etmeye karar verdiği öne sürüldü. Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek salı günü AK Parti'ye katılacağını iddiaları, gündem oldu. CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım'la ilgili gelişmeler de gündeme bomba gibi düştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. İBB'ye yönelik yürütülen davaya ilişkin de konuşan Gürlek, yargı sürecine hiçbir makamın müdahale edemeyeceğini belirtti. Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan Özkan Yalım'ın, cezaevinden yazdığı mektupta CHP'ye bina, arsa ve araç satın aldığını söylediği öne sürüldü.

MUTLAK BUTLAN'DA SON DURUM

Geçen hafta CHP'de önemli toplantılar gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Seyredemeyiz" çıkışının ardından Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptı. Bu toplantıda bazı belediye başkanlarının, "Mutlak butlan kararı çıkarsa nasıl bir yol izlemeliyiz?" yönünde değerlendirmelerde bulunduğu öne sürüldü. Pazartesi günü de Özgür Özel'in parti yönetimiyle bir toplantı yaptığı, olası bir "mutlak butlan" kararı karşısında atılacak adımların ele alındığı belirtildi. Öte yandan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, CHP'nin 4-5

Kasım 2023 kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 1 Temmuz'da devam edilecek. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep ediliyor. Kabul edilen iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Rıza Akpolat, Erkan Aydın, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Metin Güzelkaya, Baki Aydöner, Serhat Can Eş, Mehmet Kılınçaslan ve Hüseyin Yaşar bulunuyor. Ankara İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararın, Özgür Özel'in siyasi geleceği açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçlaması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor. Dosyası ayrılan isimler arasında Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer yer alıyor.