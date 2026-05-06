Türkiye kazanacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye; devleti zayıflatmak, millî iradeyi gevşetmek, milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek ya da güvenlik ilkelerini sulandırmak değildir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin tarihî bir musibetten kurtulmasıdır.



Sadece iç güvenliğin değil, dış politikanın da konusudur. Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye idealinin ana sütunlarından biridir. Terörsüz Türkiye'nin bugünkü aşaması, terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir. MHP, tarihî sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracaktır.



Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, terör örgütüyle pazarlık değildir. Böyle düşünenler gaflet içindedir." Bahçeli, iç cephenin önemine de vurgu yaptı: "Barış siyaseti yalnızca iyi niyetle yürütülemez; güç, hazırlık, caydırıcılık ve sağlam bir iç cephe ister. Sahada gücü olmayanın masadaki sözü zayıflar. Ekonomisi dirençsiz olanın diplomatik hareket alanı daralır."



BUTLAN DAVASI



Siyasette "CHP mutlak butlan" fırtınası esiyor. "Mutlak butlan", Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'in şaibeli olduğu iddialarıyla açılan CHP kurultayı davası kapsamında merak konusu olmaya devam ediyor. 1 Mayıs'tan bu yana Ankara İstinaf Mahkemesi'nde görüşülmekte olan CHP "mutlak butlan" davasının olası sonuçları, siyasette fırtınalara yol açmış durumda.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tedirginlikle takip ettiği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise merakla beklediği istinaf mahkemesi kararı hakkında yoğun tartışmalar yaşanıyor; lehte ve aleyhte açıklamalar yapılıyor, televizyonlarda hararetli tartışmalar sürüyor.





Ankara İstinaf Mahkemesi'nin CHP kurultayı hakkında "Karar verdi, açıklanması bekleniyor", "Hayır, istinaf henüz karar vermedi, görüşmeler sürüyor", "Özgür Özel gidiyor, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oluyor" şeklindeki tartışmalar yoğunlaşırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "mutlak butlan" konusundaki açıklaması siyasette bomba etkisi yarattı.



MHP Grup Toplantısı'nın ardından CHP'ye atanacağı konuşulan kayyumla ilgili konuşan Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi milletle buluşmayı tercih etmeli ve üzerine düşen tarihî sorumluluğu üstlenmelidir" dedi. Eğer Ankara İstinaf Mahkemesi, şaibeli olduğu iddia edilen CHP kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı verirse; Özgür Özel'in seçildiği kurultay hukuken geçersiz sayılabilir. Mevcut CHP yönetimi görevden alınabilir.