İstikrar ve huzurun adresi Türkiye

RUSYA-Ukrayna savaşı devam ederken, Orta Doğu'da istikrarsızlık hüküm sürerken, katil Netanyahu-İsrail, İran ve Lübnan'a saldırmışken bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi güvenli liman, istikrarlı ve huzur adası olarak tutmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki savaş sürecinde TÜRKİYE'NİN GÜCÜ yabancı basında da dikkat çekici analizlere konu oluyor. Foreign Affairs'in analizlerinde Türkiye, çevresindeki çatışma bölgelerine rağmen jeopolitik konumu, NATO üyeliği ve diplomatik arabuluculuk rolleriyle "istikrar adası" veya "yükselen değer" olarak öne çıkarıyor.

Derin İngiltere'nin sesi BBC de bu durumu, Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile ilişki kurabildiği denge politikası ve bölgesel krizlerdeki arabulucu çabaları çerçevesinde değerlendiriyor. Yabancı medyadaki analizler şöyle: Türkiye, çevresindeki yoğun güvenlik krizlerini ve jeopolitik çatışmaları başarıyla yöneterek, bölgesinde güvenli bir istikrar adası olarak öne çıkıyor. Türkiye, güçlü bir merkez olarak kaotik coğrafyada güvenilir bir yükselen değer konumunu pekiştiriyor. Türkiye, jeopolitik konumu sayesinde hem güvenlik krizlerinin yönetiminde hem de küresel tedarik zincirlerinde kilit bir rol oynuyor.

Türkiye, güvenliğini ve istikrarını koruyarak bölgesel ve küresel bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, "Orta Doğu'daki duruma diplomatik bir çözüm ararken, Türkiye küresel güvenlik açısından vazgeçilmez bir ortak olmaya devam ediyor" dedi.

ABD-İRAN SAVAŞINDA

SON DURUM

Cuma gününe kadar ABD ile İran arasında yeni bir müzakere masası kurulamadığı taktirde, ABD Başkanı Trump'ın Cumartesi-Pazar günleri, İran'a saldırı emrini vermeye çok yakın olduğu askeri platformlarda konuşuluyor. Almanya Başbakanı Merz'den ilginç bir çıkış geldi. Merz ABD'nin İran tarafından aşağılandığını iddia etti. Merz, ABD'nin İran tarafından aşağılandığını ve müzakere masasında alt edildiğini söyledi.

"İranlılar müzakere etmeme konusunda çok yetenekliler" diyen Merz "ABD'lilerin İslamabad'a gidip hiçbir sonuç alamadan tekrar ayrılmalarına izin veriyorlar" dedi.