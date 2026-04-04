ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattıkları savaş, 36 gündür sürüyor ve giderek yayılıyor.

Savaşın geldiği son durumla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü dünyayı uyardı:

"Enerji, ulaştırma ve altyapılara yönelik misillemeler bölgesel iç çatışmaları tetiklemektedir. Tüm insanlığın omuzlarına ekonomik yük bindiren bu savaşın birinci sorumlusu İsrail'dir. Savaşın devam etmesi yönündeki her gelişme, İsrail'in kanlı stratejisine hizmet edecektir. İran ile savaşın küresel barış vizyonuna hizmet etmediği, tam tersine bu vizyonu zora soktuğu gayet açıktır. İnsanlığın sıkıştığı bu kapandan kurtulmanın yolu diyalog ve diplomasidir. Akıl ve vicdan bunu gerektirir. Temennimiz; aklıselimin egemen olduğu, daha fazla kan dökülmeden barışın hâkim olmasıdır.

Biz bunun için mücadele ediyoruz."

İran'a yönelik saldırıların ve savaşın, ABD tarafından proje olarak sunulan küresel barış vizyonuna hizmet etmediğini ve söz konusu vizyonu sabote ettiğini belirten Erdoğan, "Maksimalist taleplerde ısrar etmek yerine asgari müştereklerde buluşmaya çalışmak gerekir. Akıl bunu gerektirir, vicdan bunu gerektirir. Uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet bunu gerektirir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın dikkat çektiği kritik gelişme; İran'ın İsrail'den daha fazla hedef aldığı BAE ve Suudi Arabistan'ın, Hürmüz Boğazı'na yönelik askerî harekâta katılmaya yaklaşmasıdır. Bu durum, bir Arap-Acem savaşının tetiklenmesi anlamına gelebilir. Bu da İsrail ve onu destekleyen bazı çevrelerin beklediği, işlerine gelebilecek kritik bir gelişme olacaktır.

Savaşın 36. gününde, ABD Başkanı Donald Trump'ın birbiri ardına yaptığı çelişkili açıklamalar dünya gündemini sarsıyor. Trump'ın İran'a yönelik başlatmayı planladığı kara harekâtı üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor. Dünya kamuoyu adeta "Trump İran adalarına mı saldıracak, yoksa zenginleştirilmiş uranyum için İsfahan'ı mı hedef alacak?" sorusunun cevabını arıyor.

Bir anlamda papatya falı bakılıyor. Görüştüğüm askerî ve diplomatik uzmanlar, böyle bir operasyonun son derece zorlu, tehlikelerle dolu ve haftalar sürebilecek nitelikte olduğunu ifade ediyor. Askerî uzmanlar, ABD'nin Ortadoğu'ya konuşlu 82. Hava İndirme Tümeni'nin bazı unsurlarını İsfahan ve Natanz çevresinde güvenliği sağlamak için kullanabileceğini değerlendiriyor.

Nükleer madde konusunda eğitimli özel operasyon birliklerinin ise yer altı tünellerine girerek uranyumu ele geçirmesi planlanabilir. Amerikan kuvvetlerinin, olası İran misillemeleri altında, derin tünellerde bu materyali bulmak için ağır iş makinelerine ihtiyaç duyması muhtemel. İran'ın nasıl karşılık vereceği ve ABD kara birlikleri için ne düzeyde tehdit oluşturacağı ise belirsizliğini koruyor.

Uzmanlar, ABD operasyon düzenlerse İran kara kuvvetlerinin sert bir karşılık vereceğini vurguluyor. Böylesine büyük, karmaşık ve uzun sürecek bir operasyonda hayatını kaybeden ABD askerlerinin ülkeye dönüşü, Trump'ın siyasi kaderini etkileyebilir. Operasyon nasıl gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin son derece risklidir. Bu nedenle Trump'ın karar vermekte zorlandığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak; papatya falından Hark ve Hürmüz adalarının işgali mi, yoksa İsfahan'a saldırı mı çıkacak?

SONUÇ: 1956'da İngiltere ve Fransa, İsrail ile birlikte Süveyş Kanalı'nı millileştiren Mısır lideri Cemal Abdülnasır'a karşı savaşa girdi. Askerî hedeflerine ulaşmalarına rağmen ABD Başkanı Eisenhower'ın baskısıyla geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu gelişme, İngiltere açısından Ortadoğu'daki imparatorluk gücünün sonunun başlangıcı oldu. Bugün ABD, Çin'in yükselişiyle karşı karşıya.

Gelecekte güç dengelerinin tarihi yazıldığında, Trump'ın kötü planlanmış bir İran savaşı; tıpkı Süveyş Krizi'nin İngiltere için olduğu gibi, ABD'nin gerileme sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.