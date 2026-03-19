Hürmüz için Karadeniz tahıl koridoru modeli

Abd/İsraıi'ın İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 19 günü geride bırakırken, çok kritik bir eşiğe gelindi. ARAP-ACEM SAVAŞI RİSKİ belirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan Hürmüz Boğazı'nın açılışı, diğer taraftan ACİL ateşkes için yoğun diplomasisini sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması dünya enerji krizini tetikledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması yolunda bir umut ışığı belirdi. Başkan Erdoğan'ın görevlendirmesiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü, savaşın küresel etkilerinden biri olan enerji güvenliği değerlendirildi. İki bakanın, enerji arz güvenliğine ilişkin iş birliği ve diyalog konularında görüş alışverişinde bulundu. HÜRMÜZ'ÜN açılması yolunda çok kritik bir süreçte Hakan Fidan Körfez turuna başladı. Türkiye'nin Hürmüz'ün açılması yolundaki diplomasi çalışmaları, Avrupa'yı çok heyecanlandırdı, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas, sevkiyatların durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi gibi bir uygulamanın değerlendirildiğini söyledi. Kallas, BM Genel Sekreteri Guterres ile konuştu.

Ukrayna'daki savaş patlak verdiği yıl uygulamaya sokulan Başkan Erdoğan'ın mekik diplomasisi ile Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi benzeri bir projenin Hürmüz Boğazı'nda hayata geçirilip geçirilmeyeceği değerlendirildi. TARİH 22 Temmuz 2022... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile yoğun görüşmeler yaparak, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açılmasını sağlamış, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i de devreye sokarak İstanbul'da bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, Türkiye'nin aracılık etmesiyle, Ukrayna'dan ve Rusya'dan hayati gıda ve gübre ihracatının yeniden başlamaları sağlanmıştı. Anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) kurulmuş, Ukrayna'dan kalkan ticari gemilerine Rusya müdahale etmemiş, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmişti. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Hürmüz'den tankerlerin güvenli şekilde geçilmesini sağlarsa neler olacak: Dünya enerji krizi önlenecek. Özellikle Avrupa, Çin, Japonya'nın Hürmüz'den gelen petrole ve gaza ihtiyacı var. Ateşkese giden kapı açılacak.

TRUMP ÇİN'DEN NEDEN YARDIM İSTEDİ?

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda Çin'e işbirliği çağrısı yaptı ve Rus petrolüne kapıyı araladı. Trump'ın Hürmüz'ü açmak için Çin'den yardım istemesi şaşkınlıkla karşılandı. Analizlere göre TRUMP, RUSYA LİDERİ PUTİN'LE anlaştı, ÇİN lideri Şiping ile de anlaşmak istiyor. YALTA'YI HATIRLAYALIM. İkinci Dünya Savaşı devam ederken, YALTA'da, ABD Başkanı Franklin Roosevelt, İngiliz Başbakanı Churchill, Rusya lideri Josef Stalin buluşmuş, dünyayı paylaşmışlardı. Yani, ABD ve İngiltere, en büyük rakipleri Sovyetler Birliği ile anlaşmışlar, dünyayı 2000'li yıllara kadar yönetmişlerdi. TRUMP, Yeni Dünya Düzenini Rusya ve Çin ile birlikte kurmaya mı? çalışıyor analizleri arttı. Çin'in müttefiki İran'ı açıkça desteklememesi de zaten dikkat çekiyor.



SONUÇ: ASKERİ STRATEJİSTLERE GÖRE, KARADENİZ TAHIL KORİDORU MODELİ İLE HÜRMÜZ AÇILIRSA, İRAN, KÖRFEZ ÜLKELERİ, ABD, ÇİN, AVRUPA, ASYA ÜLKELERİ KAZANACAK.